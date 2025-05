Três clubes disputam zagueiro afastado de time da Série B

Três clubes disputam a contratação do zagueiro Thiago Heleno, afastado do Athletico desde o final do ano passado. CRB, Mirassol e Paysandu fizeram proposta pelo defensor de 36 anos nesta semana.

O Mirassol, estreante na Série A, foi o primeiro a formalizar o interesse na segunda-feira (26). Na sequência, os rivais do Furacão na Série B, CRB e Paysandu, também procuraram o staff do atleta nesta terça-feira (27) para tentar um acordo.

A equipe do interior paulista leva vantagem por ter condições financeiras de arcar com o salário de Thiago Heleno, além de atuar na elite do futebol brasileiro. O Leão Caipira é o nono colocado do Brasileirão, com 14 pontos em 10 rodadas.

Já as equipes da Segundona podem esbarrar na alta pedida salarial e no projeto esportivo. O Papão é o lanterna da Série B, com seis pontos, e o Galo da Praia é o oitavo, com 15 pontos, depois de nove rodadas.

Thiago Heleno e o empresário Giba Brasil ao assinar renovação de contrato com o Athletico. Foto: Arquivo Pessoal

O zagueiro vai decidir o futuro nos próximos dias e deve encerrar o ciclo com a camisa do Furacão. O antigo capitão atleticano tem contrato até o final de 2025 com o Athletico, que já avisou que fará a rescisão amigavelmente.

O interesse dos três clubes foi divulgado inicialmente pela rádio Transamérica e confirmado pelo Lance!. Além do futebol brasileiro, ele também despertou sondagens de clubes da Turquia e do Oriente Médio.

A possível saída de Thiago Heleno pode acontecer na janela de transferência do Mundial de Clubes, aberta para todas as equipes, que vai de 2 a 10 de junho.

Thiago Heleno foi afastado do Athletico após rebaixamento

Thiago Heleno chegou a renovar o contrato com o Furacão em julho do ano passado, mas a situação mudou com o rebaixamento na Série A. Em 26 de dezembro de 2024, data da reapresentação, o defensor foi avisado que não estava nos planos da diretoria.

O atleta não aceitou uma redução inicial no salário e, com isso, a diretoria rubro-negra decidiu afastá-lo. O mesmo aconteceu com o atacante Pablo, que acertou com o Sport em fevereiro.

Desde então, Thiago Heleno treina diariamente no CT do Caju, mas em horários diferentes do elenco principal. Nem mesmo a chegada do novo técnico, Odair Hellmann, pode mudar o cenário, já que a decisão de não utilizá-lo é exclusivamente do presidente Mario Celso Petraglia.

Thiago Heleno é ídolo e tem marca histórica pelo Athletico

No Athletico desde 2016, inicialmente emprestado e depois comprado do Figueirense, Thiago Heleno conquistou seis títulos: dois da Sul-Americana (2018 e 2021) e quatro do Paranaense (2016, 2020, 2023 e 2024). Conhecido como "General da Baixada" pela torcida, ele não levantou as taças da Copa do Brasil e da J.League/Conmebol, ambas em 2019, por conta de uma suspensão por doping.

Em campo, o zagueiro é o segundo atleta com mais jogos na história do Furacão. Thiago Heleno atuou em 380 partidas e está atrás apenas de Alfredo Gottardi Júnior, com 426.

Afastado do Athletico, ele não joga desde 8 de dezembro de 2024, confronto que marcou a queda para a Série B, na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 38ª rodada do Brasileirão.