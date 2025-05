O volante Júlio Romão, que no Brasil atuou por Athletico-PR e Ponte Preta, conseguiu o feito de conquistar dois títulos nacionais jogando por clubes diferentes na mesma temporada. Durante o calendário 2024/25, ele defendeu o Qarabag, do Azerbaijão, e depois acertou com o Ferencváros, da Hungria. As equipes levantaram a taça nos seus respectivos países.

- Conquistar dois títulos em uma mesma temporada é motivo de muita felicidade para mim. Só quero agradecer a Deus por esse privilégio - comentou Júlio Romão.

Romão começou a temporada atuando pelo Qarabag, onde fez 15 jogos na Premier League Azerbaijão, a primeira divisão do país, e chegou ao terceiro título do campeonato na carreira. Já no Ferencváros entrou em campo em nove jogos do Campeonato Húngaro.

- Foi um aprendizado muito grande tudo isso e vejo que sempre podemos fazer mais. Vou continuar trabalhando duro para seguir colhendo bons frutos. Quero jogar todos as partidas e ajudar a equipe na conquista dos objetivos - finalizou Júlio Romão, que tem contrato no Ferencvaros até o meio de 2029.