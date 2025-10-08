Por ser um esporte de score baixo, o futebol trata muito mal o erro. Um gol muda o destino de uma partida e, por extensão, de carreiras e narrativas inteiras. Talvez por isso, o erro assuma um peso desproporcional, quase moral.

continua após a publicidade

No entanto, é o erro que aproxima o futebol de sua humanidade. É ele que revela vulnerabilidade, coragem e aprendizado. E é exatamente o que o futebol insiste em negar.

Nos esportes de alto volume de ação, o erro é tratado com mais naturalidade. Um atacante de voleibol que acerta seis em cada dez ataques é considerado fora de série. Giovane, Tande, Giba, entre tantos outros, construíram suas carreiras em torno da repetição exaustiva e da aceitação de que errar faz parte da engrenagem do acerto.

continua após a publicidade

No basquete, Michael Jordan encerrou sua carreira com 49,7% de acerto nos arremessos, LeBron James tem média de 50%, e Stephen Curry, o melhor arremessador de três pontos da história, converte pouco mais de 43% das tentativas.

Erro no futebol ganha mais peso

No futebol, entretanto, um atacante que perde dois gols é rotulado como inútil, um meio-campista que erra dois dribles é substituído sob vaias, e um zagueiro que falha uma vez em cem lances vira manchete negativa.

continua após a publicidade

A diferença está no olhar. No basquete e no vôlei, há uma cultura de tolerância e compreensão do erro como dado estatístico.

➡️ Gestão Esportiva na Prática: leia todas as colunas

No futebol, o erro é visto como defeito moral. Essa distorção se amplifica com o calor da arquibancada e com a pressa das redes sociais, que transformam qualquer falha em julgamento instantâneo.

Na arbitragem, o cenário é ainda mais emblemático. Com a chegada do VAR, criamos uma ilusão de perfeição. O árbitro, agora observado por dezenas de câmeras, passou a ser cobrado como se fosse um software infalível. O problema é que o VAR não elimina o erro, apenas o muda de lugar. O erro tecnológico é tão humano quanto o erro de campo, mas, ironicamente, mais frio e menos compreendido.

O jogo entre São Paulo e Palmeiras, neste fim de semana, escancarou essa realidade: por mais tecnologia que tenhamos, ainda há subjetividade, interpretação e contexto.

Jogo entre São Paulo e Palmeiras mostra que, mesmo com tecnologia, ainda há subjetividade (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

E enquanto continuarmos exigindo precisão cirúrgica de um jogo que nasceu da emoção e do improviso, vamos seguir condenando o que o torna belo.

Talvez o maior erro do futebol seja acreditar que pode existir sem o erro. Porque é o erro que nos ensina a jogar, a decidir e, sobretudo, a compreender o que é ser humano dentro de campo.

E talvez seja hora de ampliarmos essa reflexão.

Temos falado tanto sobre a saúde mental no esporte e na sociedade como um todo, mas pouco sobre como está e como está sendo cuidada a saúde mental dos árbitros

brasileiros.

Talvez isso seja ainda mais importante do que a própria profissionalização, a mais nova solução mágica e simples para uma questão humana e complexa.

Como regra, nós brasileiros não gostamos de futebol. Gostamos do nosso clube. E a única coisa que nos importa é que ele ganhe sempre. Não importa como.

Gestão Esportiva na Prática: veja mais publicações

Felipe Ximenes escreve sua coluna no Lance! todas as quartas-feiras. Confira outras postagens do colunista:

➡️Brasileirão de 40 clubes – equilíbrio, surpresas e a urgência da gestão

➡️ 5 + 1, a equação da nossa tragédia

➡️ Quando o vestiário fala

➡️ O silêncio do vestiário