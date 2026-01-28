Dorival Júnior considera elenco enxuto e pede mais seis reforços no Corinthians

A derrota por 2 a 1 do Corinthians para o Bahia, nesta quarta-feira (28), fez Dorival Júnior relembrar maus momentos da última temporada, quando terminou o Campeonato Brasileiro na 13ª colocação. Atuando na Vila Belmiro, o clube alvinegro abriu o placar com Breno Bidon, mas oscilou e sofreu a virada, com gols de Jean Lucas e Willian José, ainda na primeira etapa.

- Eu acho que é um enredo que já conhecemos, ano passado tivemos muitos jogos atuando dessa maneira, com oportunidades, sem finalizar a partida, e em erros pontuais acabamos tomando gols que tiraram a possibilidade de estar bem melhor no campeonato anterior. Espero que isso não se repita esse ano, que possamos corrigir o erro de hoje - disse o treinador em entrevista coletiva.

Treinador lamentou resultado negativo (Foto: Fabio Giannelli/via Gazeta Press)

Quer reforços

Dorival Júnior justificou a má campanha no último Campeonato Brasileiro pelo elenco enxuto que tinha à disposição e revelou que espera a chegada de mais seis reforços para montar uma equipe competitiva nesta temporada.

- Espero receber mais seis, para você ter um elenco que dê conta em todas as competições, e num campeonato de longevidade, precisa de um elenco maior. Eu preciso ter uma briga constante por posição, e jogadores que venham e mantenham a mesma condição daqueles que estão atuando, quarta ou domingo, temos que ter mais disputas na nossa equipe. No ano passado, quando tivemos uma equipe com padrão, ela correspondeu, mas quando tivemos que fazer mudanças tivemos muitas dificuldades, e isso durou muito tempo, perdemos muitos jogadores ao longo do campeonato, a posição apontada foi em razão de tudo o que aconteceu, e no final do ano administramos para aquilo que era mais importante para nós, as decisões da Copa do Brasil, por isso os últimos resultados do Brasileirão não foram tão bons - revelou Dorival Júnior.

Desde a derrubada do transfer ban, o Corinthians contratou quatro jogadores: o zagueiro Gabriel Paulista, o lateral-direito Pedro Milans, o meia Matheus Pereira e o atacante Kaio César. Dorival espera contar com mais reforços para suprir as baixas desta temporada. Neste ano, o Timão conviveu com a saída de atletas como Romero, Maycon, Talles Magno, Fabrizio Angileri e Félix Torres.

Enquanto espera mais peças, o Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (1), quando encara o Flamengo, às 16h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, na decisão da Supercopa Rei.