Torcida do Grêmio se reune nos arredores do Allianz Parque antes de jogo com o Corinthians
Empatadas em pontos no Brasileirão, as equipes realizam confronto decisivo na corrida por uma vaga na Libertadores
Torcedores do Grêmio marcaram presença nos arredores do Allianz Parque, na tarde deste domingo (2), antes da partida contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Parceiros do clube gaúcho, palmeirenses receberam os visitantes nas alamedas próximas ao estádio em clima de confraternização.
Policiais da Rocam acompanharam a movimentação e farão a escolta dos quatro ônibus até a Neo Química Arena, na Zona Leste de São Paulo. Em clima de descontração, torcedores dos dois clubes fizeram churrasco e ocuparam os bares ao redor da casa alviverde. Veja imagens abaixo.
Grêmio e Corinthians na corrida por vaga na Libertadores
Com os mesmos 39 pontos na tabela, Grêmio e Corinthians duelam neste domingo de olho em uma vaga na próxima edição da Libertadores. Com Palmeiras e Flamengo garantidos na decisão e dentro do G-4, o Brasil terá uma vaga extra no principal torneio de clubes do continente, o que amplia a disputa na parte intermediária da classificação do Brasileirão.
Enquanto o Grêmio tem apenas o Campeonato Brasileiro no calendário até o fim da temporada, o Corinthians divide as atenções com a Copa do Brasil, onde enfrentará o Cruzeiro na semifinal. Caso conquiste o título do mata-mata, a equipe comandada por Dorival Júnior garantirá automaticamente uma vaga na próxima edição da Libertadores.
Escalações de Corinthians e Grêmio
Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Fabrizio Angileri, André Carrillo, Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.
Grêmio
Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur e Edenílson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinicius.
Corinthians e Grêmio se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
