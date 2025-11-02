Torcedores do Grêmio marcaram presença nos arredores do Allianz Parque, na tarde deste domingo (2), antes da partida contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Parceiros do clube gaúcho, palmeirenses receberam os visitantes nas alamedas próximas ao estádio em clima de confraternização.

+ Corinthians 0 x 2 Grêmio no Brasileirão 2006; domínio tricolor no Pacaembu

Policiais da Rocam acompanharam a movimentação e farão a escolta dos quatro ônibus até a Neo Química Arena, na Zona Leste de São Paulo. Em clima de descontração, torcedores dos dois clubes fizeram churrasco e ocuparam os bares ao redor da casa alviverde. Veja imagens abaixo.

Grêmio e Corinthians na corrida por vaga na Libertadores

Com os mesmos 39 pontos na tabela, Grêmio e Corinthians duelam neste domingo de olho em uma vaga na próxima edição da Libertadores. Com Palmeiras e Flamengo garantidos na decisão e dentro do G-4, o Brasil terá uma vaga extra no principal torneio de clubes do continente, o que amplia a disputa na parte intermediária da classificação do Brasileirão.

Enquanto o Grêmio tem apenas o Campeonato Brasileiro no calendário até o fim da temporada, o Corinthians divide as atenções com a Copa do Brasil, onde enfrentará o Cruzeiro na semifinal. Caso conquiste o título do mata-mata, a equipe comandada por Dorival Júnior garantirá automaticamente uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Torcedores do Grêmio nos arredores do Allianz Parque antes de partida contra o Corinthians (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Escalações de Corinthians e Grêmio

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Fabrizio Angileri, André Carrillo, Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Grêmio

Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur e Edenílson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinicius.

Corinthians e Grêmio se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.