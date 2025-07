Atacante do Coritiba com dois acessos faz alerta: ‘Não pode baixar a guarda’

O atacante Iury Castilho alertou que o Coritiba "não pode abaixar a guarda" após conquistar a liderança da Série B. O time alviverde volta a campo para enfrentar o Paysandu sábado (19), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 17ª rodada.

Além de ser líder, o Coxa chama a atenção por ter outros números relevantes: mais vitórias (10), defesa menos vazada (seis gols em 16 jogos), melhor mandante (90,5% de aproveitamento) e segundo melhor visitante (51,9%). O time está invicto há nove jogos, com sete vitórias (quatro seguidos) e dois empates.

- A Série B é uma competição que não te dá a chance de baixar a guarda em nenhum momento. Nós precisamos manter essa sintonia que tem acontecido dentro de campo, seguir pensando jogo a jogo e disputando sempre como se fosse uma final - afirmou Iury Castilho.

Na próxima rodada, o Coritiba recebe o Paysandu, que está na 18ª posição, com 15 pontos. Apesar de estar dentro da ZR, o Papão saiu da lanterna com o técnico Claudinei Oliveira e não perde há cinco partidas: três vitórias e dois empates.

- Não tem essa de jogo fácil, todas as partidas são muito complicadas, todos os adversários vendem caro os jogos. Dessa forma, vamos conseguir o nosso objetivo no final do campeonato - finalizou.

O atacante, inclusive, tem propriedade para avaliar a Série B. Ele conquistou dois acessos seguidos em 2023 e 2024, com Vitória e Mirassol, respectivamente. No Leão, ele foi campeão da Segundona.

Contratado na janela do Mundial de Clubes, em junho, Iury Castilho já virou titular com o técnico Mozart, comandante dele no ano passado, pelo lado esquerdo do ataque coxa-branca. Ele tem uma assistência em seis jogos.

Coritiba na Série B

Em 16 rodadas, o Coritiba ocupa a liderança da Série B, com 33 pontos, a mesma pontuação do Goiás, mas com melhor saldo de gols (10 a 8).