Apesar de ter caído em um grupo equilibrado, a vida do Fortaleza na Libertadores poderia ser bastante complicada. O motivo? Encarar o Bahia já na fase de grupos. No entanto, a equipe de Rogério Ceni foi sorteada em outro grupo, que tem o Internacional como adversário brasileiro.

A definição dos grupos foi comemorada por Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, que revelou ao Lance! ter torcido para que o Bahia não ficasse no mesmo grupo que o clube na fase de grupos. O dirigente exaltou o rival, que garantiu vaga na Libertadores após avançar na fase prévia da competição ao derrotar The Strongest e Boston River, respectivamente, na segunda e terceira fase.

- Não queria o confronto nordestino agora. Torci para o Bahia, de fato, não ficar no nosso grupo, porque é um time muito forte. De preferência, o pote 4, que teoricamente são times com menor força, eu queria evitar o Bahia, Cerro Porteño e Barcelona SC e foi o caso - disse o dirigente do Fortaleza.

A ideia de um confronto nordestino, entretanto, é bem vista por Marcelo Paz. Para o dirigente, seria interessante ter um duelo entre Fortaleza e Bahia no mata-mata da Libertadores, principalmente para a região.

- Não queria o Bahia agora, mas seria muito bom ter um confronto nordestino numa fase mais aguda da competição. Quem sabe.

O Fortaleza está no Grupo E ao lado de Racing, Colo-Colo e Atlético Bucaramanga. A primeira rodada está prevista para ser realizada entre 1º e 3 de abril. Já a última deve ocorrer entre 27 e 29 de maio.

Sem o Bahia, Fortaleza terá como adversário no grupo E Racing, Colo-Colo e Atlético Bucaramanga (Foto: Divulgação/Fortaleza EC)

Planejamento do Fortaleza para a fase de grupos da Libertadores

Além de conhecer os adversários, o sorteio da Libertadores também contribui para o planejamento interno dos clubes, que precisam pensar em logísticas e estabelecer um panorama a fim de não impactar no desempenho dos atletas devido às distâncias entre os países.

O Fortaleza terá confrontos na Argentina, Chile e Colômbia, na competição sul-americana, além dos jogos válidos em torneios nacionais, como Copa do Nordeste, Brasileirão Série A e Copa do Brasil.

A grande preocupação é o desgaste físico dos jogadores nos longos deslocamentos, como será o caso da Libertadores. Para Buenos Aires, por exemplo, o tempo estimado de um voo é de 5 horas e 45 minutos. Para Santiago, a distância aumenta e, consequentemente, a duração da viagem: 6 horas e 40 minutos, mais ou menos.

Já o tempo para Bucaramanga, onde, provavelmente, a equipe jogará uma partida da fase de grupos, o tempo de voo é de mais de 13 horas. Marcelo Paz comentou sobre como será a organização do Fortaleza para não desgastar os jogadores no processo de viagem, principalmente devido às partidas nacionais, e também a logística criada a fim de conseguir priorizar todas as competições sem precisar abrir mão de uma delas.

- Preparação a gente já está acostumado a fazer. Nos últimos anos a gente tem disputado competições sul-americanas e tem que equilibrar bem com os jogos do Brasileirão. Esse início da Série A é importantíssimo para qualquer objetivo que se tem para o campeonato, então a gente tem que equilibrar. Logística, viagem minutagem de elenco… Logística, muito importante, pois o deslocamento de Fortaleza são muito grandes. Voo fretados certamente nós faremos para os jogos fora do país, casar esses voos de onde a gente estiver na jornada anterior (no Brasileirão) e para onde a gente vai. Então tudo isso vai ser muito bem pensado para dar conforto e isso tem influência na parte técnica dos jogadores - afirmou Marcelo Paz sobre a Libertadores.