Pedro Geromel encerrará a carreira após final de contrato com o Tricolor (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 11:26 • Porto Alegre (RS)

Pedro Geromel é natural de São Paulo, mas escolheu Porto Alegre para ser sua casa há mais de dez anos. Na capital gaúcha desde dezembro de 2013, nesta quarta-feira (13), o zagueiro e ídolo do Grêmio será homenageado pela Câmara Municipal.

➡️Geromel visita CFT Hélio Dourado e conversa com atletas da base do Grêmio

A cerimônia inicia às 19h e terá cerca de uma hora de duração. O ato será aberto ao público e transmitido pela TV Câmara. A proposta é de autoria do vereador Cláudio Janta (Solidariedade) e foi aprovada recentemente.

Pedro Geromel será agraciado com o título de cidadão de Porto Alegre pelas suas conquistas com o Grêmio. O texto é justificado com "Com todos os títulos e atuações no Grêmio, residindo em Porto Alegre com sua esposa Lívia e seus três filhos, Lucca, Lya e Lauren, tornou-se um gaúcho de coração. Dos seus três filhos, dois são nascidos aqui nessa cidade que ele escolheu para viver e jogar".

Geromel anunciou aposentadoria pelo Grêmio (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

Pedro Geromel logo se aposentará

Cinco jogos. Esse é o número de partidas que restam até Geromel pendurar as suas chuteiras. Com contrato encerrando no final da temporada, o zagueiro já revelou que não seguirá atuando como jogador.

Aos 39 anos, o zagueiro chegou ao Grêmio em dezembro de 2013 e participou de campanhas vitoriosas, como da Copa do Brasil e Libertadores, além de estaduais e Recopas Gaúchas. Xodó da torcida, Geromel é um dos jogadores mais identificados com o Tricolor nos últimos anos.