Ainda no mês de março, tivemos outra vítima por briga no futebol, dessa vez no Ceará. Ítalo Silva de Lima foi morto a pauladas antes do duelo entre Ceará e Iguatu, pela semifinal do Campeonato Cearense. O torcedor do Vozão estava indo para a Arena Castelão quando foi atacado. Duas pessoas foram presas em virtude do crime.