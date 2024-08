Torcedor do Palmeiras mostra genitália para torcedora do Botafogo

Torcida do Botafogo esteve presente no Allianz Parque (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 22/08/2024 - 10:24 • São Paulo (SP)

O Botafogo eliminou nesta quarta-feira (21) o Palmeiras, no Allianz Parque, o que não agradou em nada os torcedores presentes do Verdão. Assim, mais um caso criminoso nas arquibancadas foi registrado.

Um torcedor do Palmeiras mostrou o órgão genital para uma torcedora do Botafogo. O caso de assédio aconteceu na reta final do jogo entre as equipes, que terminou em 2 a 2, pelas oitavas de final da Libertadores.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ANÁLISE: Botafogo vive boa fase, mas sufoco no fim liga alerta para sequência

A denúncia foi realizada à Polícia Militar do Estado de São Paulo ainda no estádio, durante a madrugada de quinta-feira (22).

Pessoas que ajudaram a vítima tentaram reportar o caso à delegacia da mulher, que não acatou a queixa de imediato. A reportagem do Lance! esteve no local e constatou o grande transtorno para conseguirem a realização do boletim de ocorrência, que não pôde ser efetuado no estádio e precisaria ser feito em uma delegacia. Os envolvidos permaneceram no local desde o apito final da partida até tarde da madrugada, mais três horas após o término da partida.

Torcida do Botafogo lotou o setor visitante no Allianz Parque (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

➡️Torcida do Botafogo provoca a do Palmeiras no Allianz Parque: ‘Torcida de teatro’

Nas imagens, há um homem com camisa do Palmeiras que, quando é filmado, xingou a autora do vídeo, abriu a bermuda e balançou o pênis. A cena aconteceu dentro do estádio.

O acusado pode ser enquadrado pelo crime de importunação sexual, quando há ato libidinoso sem consentimento da vítima. A pena é de um a cinco anos.