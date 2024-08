Torcida do Botafogo presente no Allianz Parque para a partida contra o Palmeiras, pela Libertadores. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)







Copiar Link

Publicada em 22/08/2024 - 00:12 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (21), o Palmeiras recebeu o Botafogo para a decisão das oitavas de final da Libertadores, no Allianz Parque. O Alvinegro abriu 2 a 0 no segundo tempo, e empolgou a torcida que estava presente no estádio. O Verdão e arrancou o empate por 2 a 2, mas os cariocas confirmaram a classificação.

Logo no início do segundo tempo, Igor Jesus, que já havia marcado no jogo de ida, balançou as redes abrindo o placar no Allianz Parque, cerca de 10 minutos depois, Savarino ampliou para o Glorioso. Os dois gols esfriaram o clima nas arquibancadas alviverdes, e explodiram o setor visitante.

– Teatro, teatro, teatro, torcida de teatro. - ecoaram no estádio, para os donos da casa.

No fim da partida, o Palmeiras conseguiu uma arrancada com gols relâmpagos de Flaco López e Rony, o que voltou a dar esperança para os torcedores no Allianz. Gustavo Gómez chegou a virar o jogo, mas gol que levaria a decisão para os pênaltis, acabou sendo anulado por toque de mão.

Pelo desempenho da equipe, a torcida alviverde aplaudiu o time mesmo após a eliminação. Mas revoltou alguns próprios torcedores, que fizeram eco aos cantos do adversário. Confira: