Jogo do São Paulo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores, o São Paulo joga hoje contra o Nacional do Uruguai. No primeiro confronto entre as equipes, a partida acabou no empate em 0 a 0, deixando o duelo em aberto para o jogo de volta. O jogo começa a partir das 19h00, no Estádio do Morumbis. O jogo terá transmissão apenas pela Paramount+.

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O São Paulo vem para a partida decisiva da Libertadores após sofrer uma derrota para o seu rival Palmeiras, pela vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, o favoritismo para a partida ainda é do Tricolor Paulista. A recente boa fase no campeonato nacional, além de estar diante de sua torcida, devem ajudar a equipe paulista a alcançar a próxima fase da competição.

Lucas Moura é a grande esperança do São Paulo para o jogo de hoje. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O uruguaio Nacional chega para o jogo no Brasil com um empate contra o River Plate-URU, pela abertura do Clausura, campeonato que marca o terceiro torneio do calendário de futebol do Uruguai. O tradicional clube sul-americano terá que contar com os medalhões Nico López e Coates para surpreender o São Paulo, em pelo Morumbis.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre São Paulo x Nacional (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Nacional

Copa Libertadores - Oitavas (Jogo de volta)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 22 de agosto, às 19h00

📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)

⚽Prováveis escalações de São Paulo e Nacional

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco, Welington; Bobadilla, Luiz Gustavo, Lucas Moura, Luciano; Wellington Rato, Calleri. - Técnico: Luís Zubeldía.

Desfalques: Ferreirinha, Alisson, Pablo Maia e Patryck Lanza (Lesionados).

Bolívar

Luis Mejía; Lozano, Sebastián Coates, Diego Polenta e Gabriel Báez; Sanabria, Christian Oliva e Alexis Castro; Antonio Galeano, Ruben Bentancourt e Diego Zabala. - Técnico: Martín Lasarte

Desfalques: Gonzalo Carneiro e Federico Santander (lesionados).

