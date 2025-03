O Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina (TJD-SC) acolheu o recurso do Barra FC, o que pode levar a uma paralisação do Campeonato Catarinense de 2025. A decisão saiu nesta quinta-feira (6), após o clube contestar o resultado de um jogo contra o Caravaggio. O árbitro Bráulio da Silva Machado anulou um gol do Barra FC após o término da partida, um lance que havia sido inicialmente validado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Súmula não dizia motivo da anulação do gol do Barra FC

A votação no TJD-SC teve quatro votos a favor do recurso do Barra FC e dois contra, encaminhando o caso para julgamento. O Barra argumentou que o gol anulado nos acréscimos era legítimo e crucial para sua classificação. Com a decisão, o resultado de 0 a 0 foi invalidado, colocando a Federação Catarinense de Futebol (FCF) em um dilema sobre como proceder.

A controvérsia envolvendo o jogo entre Barra e Caravaggio vai além dos pontos na tabela. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento da confirmação e posterior anulação do gol, resultando na expulsão do técnico do Barra, Eduardo Souza. A súmula do jogo, contudo, não detalha o motivo da mudança de decisão do árbitro. Até a noite desta quita, a FCF não emitiu um posicionamento oficial, aguardando a citação no processo.

continua após a publicidade