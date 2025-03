Com convocados, Flamengo segue preparação para enfrentar o Vasco

O Flamengo seguiu, na tarde desta quinta-feira (6), a preparação para o clássico com o Vasco. No Ninho do Urubu, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Gerson, convocados pelo técnico Dorival Júnior para a Seleção Brasileira, foram festejarmos pelos demais jogadores do elenco.

O quarteto entrou junto no campo principal do centro de treinamento. Como de costume, Wesley e Gerson foram de carrinho para o centro do gramado (com o lateral no volante), enquanto os outros dois foram andando.

Wesley, Gerson, Danilo, e Léo Ortiz, convocados para a Seleção Brasileira, durante treino no CT Ninho do Urubu (Foto: Gabriel Bergone/Lance!)

Cebolinha e Viña realizaram trabalhos no campo

O camisa 11 do Flamengo, que se recupera de problema muscular, foi o primeiro atleta a descer ao campo (bem antes do demais). Ele realizou atividades com o auxílio dos fisioterapeutas.

Já o lateral uruguaio, que sofreu lesão no ligamento cruzado do joelho direito em agosto de 2024, deu voltas no gramado durante o período em que a imprensa acompanhou o treino.

Presença de José Boto

Flamengo em preparação no CT Ninho do Urubu, para o clássico com o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Antes do início do treinamento, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, conversou com Filipe Luís no gramado. Essa, aliás, é uma prática constante do dirigente português.

Semifinal do Campeonato Carioca

O Flamengo venceu o primeiro jogo da semifinal, no Estádio Nilton Santos, por 1 a 0. Assim, na partida deste sábado, no Maracanã, joga podendo perder por um gol de diferença. Afinal, como teve a melhor campanha na Taça Guanabara, tem a vantagem do empate no placar agregado.