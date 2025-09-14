Lance de Neymar gera preocupação em Atlético-MG x Santos: ‘Não aguentou’

Com Neymar entre os titulares, o Santos vai empatando com o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com menos de um minuto de partida, o camisa 10 acabou torcendo o tornozelo sozinho, ao tentar passar pelo adversário na intermediária, e preocupou os torcedores para a sequência da partida.

No entanto, apesar de prender o pé no gramado sintético da Arena MRV, Neymar seguiu normalmente no confronto. Inclusive, as principais oportunidades do Alvinegro da Vila Belmiro saíram dos pés do camisa 10, que vem sendo a principal peça ofensiva da equipe nesta primeira etapa.

Nas redes sociais, os torcedores se dividiram sobre o princípio de lesão do camisa 10. Enquanto alguns dos internautas debocharam do lance, outros se mostraram preocupados com o desempenho do craque no gramado sintético. Confira abaixo.

Separados por dois pontos na tabela de classificação, Atlético-MG e Santos buscam um respiro no Campeonato Brasileiro. Na 13ª colocação, com 25 pontos somados, a equipe mineira busca a vitória jogando diante de sua torcida. Por outro lado, o Peixe busca os três pontos para se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento.