Em noite de festa no Maracanã, a equipe de Zico venceu o Jogo das Estrelas por 7 a 6, neste sábado (28). Os gols do Time Vermelho foram marcados por Wesley (2), Sávio (2), Zico, Rivaldo e Adriano, enquanto Renato Gaúcho (2), Bolasie, Djalminha, Kuranyi e Marlon Freitas balançaram a rede para o Time Branco.

Como foi o jogo?

O Time Branco venceu o Time Vermelho no primeiro tempo do Jogo das Estrelas. Renato Gaúcho abriu o placar, e Wesley igualou. Em seguida, o ex-técnico do Grêmio e Bolasie ampliaram. O dono da festa, Zico, também balançou a rede e diminuiu de pênalti. Na sequência, Rivaldo empatou. Ao final da etapa inicial, Djalminha fechou o placar em 4 a 3.

O segundo tempo foi totalmente diferente do primeiro. O Time Vermelho, de Zico, arrancou o empate logo no início, com Sávio, e ampliou com Wesley e Adriano na sequência. Ainda teve espaço para Sávio marcar mais um gol. Kuranyi e Marlon Freitas descontaram para o Time Branco e fecharam o placar em 7 a 6 para a equipe do maior ídolo do Flamengo.

Homenagens a Adílio

O ídolo do Flamengo, Adílio foi homenageado no Jogo das Estrelas. O ex-jogador morreu em agosto deste ano. O meio-campo foi o terceiro atleta que mais vestiu a camisa rubro-negra, com 617 jogos.

Adílio foi homenageado no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

TIME VERMELHO 7 X 6 TIME BRANCO

JOGO DAS ESTRELAS

🗓️ Data e horário: sábado, 28 de dezembro de 2024, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Renato Gaúcho (1' e 10' do 1ºT), Wesley (3' do 1ºT e 5' do 2ºT), Bolasie (21' do 1ºT), Zico (32' do 1ºT), Rivaldo (42' do 1ºT), Djalminha (43' do 1ºT), Sávio (2' e 17' do 2ºT), Adriano (12' do 2ºT), Kuranyi (17' do 2ºT), Marlon Freitas (33' do 2ºT).

🏟️ Público Presente: 40.157

⚽ EQUIPES NO JOGO DAS ESTRELAS

TIME VERMELHO

Júlio César, Michel Salgado, David Luiz, Fabrício Bruno, Júnior, Wesley, Quaresma, Kluivert, Adriano, Zico, Rivaldo, Marcelo Leite, Ramires, Thiago Coimbra, Toró, Angelin, Mozer, Felipe Adão, Thiago Neves, Sávio, Zé Roberto e Felipe Coimbra.

TIME BRANCO

Carlos Germano, Gabriel, Dedé, Gamarra, Zé Roberto, Athirson, Renato Gaúcho, Djalminha, Bolasie, Petkovic, Denilson, Gabriel, Felipe Bastos, Marlon Freitas, Emerson Sheik, Fernando, Kuranyi, Luisinho, Carlos Alberto Santos, Alex Dias, Grafite e César.