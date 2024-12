Monsoon FC nega rompimento com investidor estrangeiro

É mentira que o Monsoon FC perdeu seu investidor de Dubai. A informação, que circulava nas redes sociais, foi negada pelo clube neste sábado (28). A parceria com Sumant Sharma do grupo Monsoon International segue.

continua após a publicidade

➡️Clube sensação no Rio Grande do Sul, Monsoon apresenta novo uniforme para 2025

Pronto para disputar seu primeiro Campeonato Gaúcho, o Monsoon FC não perdeu o investidor - ao contrário. O Clube busca, agora, mais patrocinadores para o projeto que tem arrancado elogios no Rio Grande do Sul.

Monsoon FC conquistou a Divisão de Acesso nesta temporada (Foto: Divulgação)

Clube procura novas parcerias para a disputa do Gauchão

O Monsoon-FC trabalha incessantemente antes mesmo de sua estreia no gramados em 2025. O Trovão da Zona Sul já está em contato com investidores e um nova parceria deverá ser anunciada no início do ano que vem.

continua após a publicidade

O novo investidor é tratado com sigilo uma vez que uma série de detalhes ainda estão sendo costurados entre as partes. A parceria com Sumant Sharma do grupo Monsoon International, segue.

Fenômeno dentro do Rio Grande do Sul com dois acessos em menos de três anos. No ano da sua fundação, subiu da terceirona gaúcha para a Divisão de Acesso. Nesta temporada, foi campeão da segundona e garantiu a vaga entre os melhores times do estado. O Monsoon-FC fará a sua estreia na elite estadual no dia 22 ou 23 de janeiro, diante do Caxias.

continua após a publicidade

Além de manter a base campeã da divisão de acesso, o clube se fortaleceu e contratou nomes conhecidos como o zagueiro Sidnei, ex- Internacional e Sevilha, e o atacante Leandro, ex-Palmeiras e com passagem pela seleção. São pelo menos 14 remanescentes do título de agosto.