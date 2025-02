Paranaense: juiz e jogadores passam mal com gás de pimenta

O árbitro Paulo Roberto Alves Júnior e os jogadores de Cianorte e Londrina passaram mal com gás de pimenta, em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paranaense, no domingo (23). A ação da Polícia Militar do Paraná (PM-PR) paralisou o jogo por quatro minutos, no estádio Albino Turbay.

A confusão começou fora de campo com a torcida do Leão do Vale, que jogou garrafas e uma bomba no setor visitante. Os torcedores do Tubarão reagiram, e a PM precisou intervir no local enquanto a partida era disputada.

O problema foi que o spray de pimenta se espalhou com o forte vento na região e chegou ao gramado. Os atletas e o árbitro precisaram beber e passar água no rosto para conseguirem respirar – um deles foi atendido pela equipe médica presente no estádio.

A situação toda aconteceu aos 53 minutos do segundo tempo, logo após o atacante Iago Teles, do Londrina, ter o pênalti defendido pelo goleiro Leandro, do Cianorte. O arqueiro, contudo, se adiantou, e o juiz mandou voltar. Na segunda cobrança, Teles marcou e definiu a vitória por 2 a 0 pela partida de ida do mata-mata.

Na súmula, a arbitragem citou o acontecimento.

- A partida ficou paralisada dos 53 aos 57 minutos da segunda etapa por conta dos atletas e arbitragem terem sentido os efeitos da granada de efeito moral utilizada pela polícia militar na contenção dos ânimos entre as torcidas adversarias - afirma.

Londrina e Cianorte jogam de novo no Paranaense

Londrina e Cianorte voltam a se enfrentar no sábado (1º), às 16h (de Brasília), no estádio do Café, pela volta das quartas de final. O Tubarão joga pelo empate ou derrota por um gol de diferença para avançar à semifinal.