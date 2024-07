Thiago Silva, Coutinho e gandula herói do Flamengo: o que viralizou na rodada 18 do Brasileirão

(Foto: Staff Images/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 11:34 • Rio de Janeiro • Atualizada em 22/07/2024 - 14:19

Uma rodada de retorno de Thiago Silva, Philippe Coutinho, arbitragem polêmica, e abandono de coletiva marcaram a 18ª rodada do Brasileirão. Confira o que mais viralizou nas redes sociais deste final de semana.

Reestreia de Thiago Silva no Fluminense

(Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)

Thiago Silva fez sua reestreia pelo Fluminense neste domingo (21), na vitória por 1 a 0 diante do Cuiabá, pela 18ª rodada do Brasileirão. Após 16 anos, o zagueiro voltou a jogar pelo Tricolor e marcou presença no resultado positivo da equipe, para respirar no campeonato.

A partida fora de casa foi a primeira em que o Flu não sofreu gols. Os problemas defensivos do time vem sendo motivo de preocupação desde o início do ano: em 39 partidas na temporada, o clube das Laranjeiras havia sofrido 43 gols.

No entanto, a atuação do defensor chamou atenção dos torcedores, que foram à loucura na web após a vitória do Tricolor.

Reestreia de Philippe Coutinho no Vasco

Na reestreia de Philippe Coutinho, o Vasco perdeu para o Atlético-MG por 2 a 0, na tarde deste domingo (21), em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão.

Na Arena MRV, o meio-campista, ainda recuperando condições de jogo, entrou na segunda etapa, mas não mudou o panorama de uma partida dominada pelo Galo. Em coletiva, o jogador lamentou a derrota e pontuou que o time poderia ter entregue mais pelo o que estava sendo apresentado.

- Muito feliz por estar vestindo a camisa do Vasco em um jogo oficial. Óbvio que o resultado não era o que a gente queria. Vamos trabalhar na semana para um jogo super importante. - pontuou Philippe Coutinho na saída de campo ao "Premiere".

Veja a reação dos torcedores com a reestreia de Coutinho:

Pênalti inusitado para o Flamengo

Flamengo vence em Brasília com lance polêmico (Foto: Divulgação/Brasileirão)

O confronto entre Flamengo e Criciúma, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi palco de um dos lances mais inacreditáveis desta edição. Com o placar empatado, o meia Barreto, do Tigre, chutou a segunda bola, arremessada por um torcedor rubro-negro que estava no gramado e acabou atrapalhando o ataque adversário.

Rapidamente, o juiz Maguielson Lima Barbosa marcou o pênalti a favor do Rubro-Negro, causando uma enorme repercussão entre os internautas que ficaram muito confusos com o lance.

Logo após a vitória, o torcedor que jogou a bola de volta para o campo, considerado o 'herói flamenguista', compartilhou um vídeo nas redes sociais, do momento em que arremessou o objeto no campo.

Artur Jorge abandonando a coletiva

Na vitória do Botafogo sobre o Internacional, no sábado (20), no Nilton Santos, Artur Jorge ficou irritado durante a entrevista coletiva e abandonou a sala de imprensa.

- A próxima vez que eu estiver falando e um jornalista sair no meio da coletiva, eu vou embora. Peço desculpas, vou ficar por aqui. Nos falamos em uma próxima oportunidade - disse Artur Jorge, antes de deixar a sala.

O técnico do Glorioso se sentiu desrespeitado no momento em que Cícero Mello, jornalista da "ESPN", deixou a sala de imprensa depois de fazer uma pergunta. Nas redes sociais, torcedores comentaram sobre a situação.

Alívio de Grêmio e Corinthians no Campeonato Brasileiro

Grêmio venceu o Vitória por 2 a 0, em Caxias do Sul (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Corinthians vence o Bahia por 1 a 0, na Fonte Nova (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Gigantes do futebol brasileiro, ambos tiveram um início complicado no campeonato. O Grêmio bateu o Vitória por 2 a 0, no Centenário, interrompendo sequência de três derrotas seguidas, enquanto o Corinthians ganhou do Bahia, um dos principais times do Brasileirão.

Com o resultado, o Imortal chega a 14 pontos, em 16 partidas disputadas, e se mantém na 18ª colocação. Por outro lado, o Timão deixou a zona do rebaixamento e tem 18 pontos, porém soma jogos a mais do que os concorrentes contra o Z4.

Reação dos torcedores com o gol do Corinthians:

Reação dos torcedores com o gol do Grêmio: