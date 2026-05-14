Fagner, do Cruzeiro, revela conselhos ao filho: 'Cobro bastante'

Lateral-direito do Cruzeiro, Fagner ainda sonha em poder atuar ao lado do filho, que recentemente assinou seu primeiro contrato profissional. Em entrevista ao Cruzeiro Cast, o jogador abriu o coração sobre a relação com Henrique e revelou alguns conselhos dados ao garoto.

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– Desde sempre falei para os meus filhos que eles têm que ser eles, ter a própria história. Não é o Fagninho, é o Henrique. Sei que existe uma pressão. Fiz de tudo para ele não jogar de lateral, as comparações seriam inevitáveis. Em outra posição não tem comparação. Hoje é volante, não tem nada a ver com o pai – disse o camisa 23.

– Cobro bastante. Ele tem que provar, não só para ele, mas para muita gente que questiona que ele esteja onde está porque é meu filho. Sabemos que muitas pessoas são maldosas. Falo que ele terá que fazer mais que os outros, sem fome ele vai parar no meio do caminho – ressaltou Fagner.

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– Ele poderia fazer qualquer outra coisa, mas quis futebol. Eu falei para ele que é difícil, tem que ter disciplina. E não garante que terá êxito. Quantos não param no meio o caminho. Uma vez falei para ele: você vai saber se realmente quer jogar futebol, quando todos seus amigos te chamarem para uma festa e você disser que não pode porque tem jogo no outro dia. E aconteceu, ele chegou disse que ia sair, porque o jogo era só na parte da tarde e chegaria 22h. Eu falei que ele não iria sair, porque pode acostumar, até chegar 6h e cair o rendimento. Ele ficou bravo, mas entendeu – disse.

Henrique durante treino da Seleção Sub-15 (Jhony Pinho / Staff Images / CBF)

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Henrique Lemos no Cruzeiro

No dia 13 de abril, o Cruzeiro anunciou a assinatura do primeiro contrato profissional de Henrique Lemos, filho do lateral-direito Fagner. O jovem fechou vínculo de três temporadas, até 2029.

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Nas redes sociais, o Cruzeiro comunicou o acerto com fotos do atleta de 16 anos, sendo uma delas ao lado de seu pai.

Henrique Lemos chegou ao Cruzeiro em 2025, como promessa vinda do Corinthians. Assim como seu pai, ele atua na lateral direita, mas também joga na posição de volante.

Além do destaque na base do Cruzeiro, o garoto também tem chamado atenção nas categorias da Seleção Brasileira. Recentemente ele foi convocado pela equipe Sub-15 e vestiu a amarelinha, marcando gols e dando assistências na Liga Evolução Conmebol Sub-15.

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