Um dos destaques do Palmeiras ao marcar seu primeiro gol como profissional na goleada sobre o Jacuipense, por 4 a 1, que garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o jovem Erick Belé, de 19 anos, aproveitou a oportunidade com Abel Ferreira, que escalou os reservas para o duelo de volta, no Estádio do Café, e mostrou que pode ganhar mais chances.

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Formado nas categorias de base do Palmeiras, Erick Belé, que assinou seu primeiro contrato profissional em 2023, aos 16 anos, atuou como segundo atacante contra o time baiano e conseguiu dar mais dinâmica ao setor ofensivo do time paulista. Com isso, tenta cavar mais espaço na equipe, ainda que seja para entrar no decorrer dos jogos.

A chance só veio em razão de Abel Ferreira optar por poupar seus principais jogadores de mais um desgaste, já que a temporada tem sido dura e a quantidade de partidas e viagens um tanto quanto apertada.

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Pelo profissional, o jogador estreou em outubro do ano passado, na goleada sobre o Juventude, por 4 a 1, no Brasileirão. Erick Belé não recebia uma chance no time principal desde o dia 1° de fevereiro, contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão.

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— O Belé é um jogador que já treinou conosco no ano passado e, neste ano, está mais presente na equipe principal. Faz parte do nosso elenco e, quando entendemos que há espaço, pode jogar. Quando olhamos para esse tipo de jogador, temos que olhar para o que é a visão da presidente, metodologia de treino da equipe principal e todo trabalho da base, feito pelo João Paulo e todos os treinadores — declarou Abel após o jogo.

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