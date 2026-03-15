Lucho Acosta revela papo com Freytes e manda recado à torcida do Fluminense: 'Parar um pouco'

Lucho Acosta saiu em defesa do companheiro Juan Pablo Freytes após a vitória por do Fluminense sobre o Athletico-PR neste domingo (15), pela sexta rodada do Brasileirão. Em entrevista após a partida no Maracanã, o meia revelou conversa do elenco com o zagueiro, criticado e vaiado pela torcida, e fez pedido aos tricolores.

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— Tratamos de falar com ele, de motivá-lo. Ele é um cara que tem muita confiança nele mesmo. Acho que tem que parar um pouco com isso (vaias) também porque, às vezes, é desnecessário, às vezes também afeta no time. Fora e dentro do campo, ele é um jogador muito importante para o time — declarou o argentino.

Lucho também foi questionado sobre outro companheiro: Savarino. Os dois foram titulares e destaques da vitória sobre o Athletico, ambos atuando como meias. O camisa 32 elogiou o venezuelano e destacou a conexão que eles têm dentro e fora de campo.

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— O Savarino é um jogador muito importante para o equipe e combina muito bem comigo, joga por dentro, de meia também. A gente pode fazer muita tabela, e eu gosto disso, todo mundo sabe. A gente tem uma conexão dentro e fora do campo que vai nos ajudando — disse.

Por fim, Acosta valorizou os pontos conquistados pelo Fluminense e se disse feliz pela atuação, mas destacou o coletivo.

— A gente é obrigado a sempre ganhar, ainda mais aqui no Maracanã, como mandante. Esses tipos de jogo se tornam difíceis, a gente tem que jogar esse sempre para frente, para buscar esses pontos e deixar passar. Sobre a minha atuação, eu não gosto de falar sobre mim (risos). É um jogo de 11 jogadores. Se o time está bem, eu vou jogar bem. Se o Martinelli e o Hércules me deram a bola, eu vou jogar bem. Acho que a gente fez um bom jogo em conjunto e fico feliz o — afirmou Lucho.

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Lucho Acosta concede entrevista após vitória do Fluminense sobre o Athletico-PR (Foto: Maurício Luz / Lance!)

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