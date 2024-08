Técnico pede demissão e surpreende clube da Série A

Taça do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 22:12 • Cuiabá (MT)

A Série A do Campeonato Brasileiro teve mais uma troca de técnico anunciada nesta terça-feira (27). Em nota, o Cuiabá divulgou que o Petit e sua comissão pediram demissão por motivos pessoais e admitiu surpresa. A decisão vem após a goleada sofrida diante do Palmeiras no último sábado (24), por 5 a 0. Confira abaixo o comunicado do Dourado.

"O Cuiabá anuncia o fim do ciclo de Petit como técnico do clube. O treinador, juntamente dos seus auxiliares, Nuno Pereira, Mário Nunes, Tiago Morence e Germano Pires, pediu para deixar o comando da equipe por motivos pessoais.

Na tarde da última segunda-feira (26), em reunião com Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, o treinador Petit explicou as razões que tornam insustentável a continuidade do trabalho. O técnico afirmou não ter mais condições de ajudar o clube e deixa o comando da equipe após a derrota por 5 a 0 para o Palmeiras e depois de quase quatro meses no cargo.

O pedido do ex-técnico causou surpresa na diretoria, que contava com a continuidade do trabalho do profissional. Ontem, o treinador conduziu o último treinamento e se despediu de integrantes da comissão técnica, de atletas e de outros funcionários do Dourado.

O Cuiabá agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sorte no decorrer das carreiras."

O Cuiabá ocupa a 19ª e penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, amargando a vice-lanterna da Série A com 18 pontos somados em 22 jogos. A equipe volta a campo no sábado (31), para encarar o Criciúma.

Petit no comando técnico do Cuiabá, vice-lanterna da Série A do Brasileirão (Foto: Divulgação / Cuiabá EC)