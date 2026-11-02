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Técnico de Gigante da Série A é demitido no Dia de Finados

Sequência ruim em jogos fora de casa tira treinador de clube baiano

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/11/2026 12:33
Atualizado há 0 minutos
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Vitória e Athletico disputam a bola no Barradão, pelo Brasileirão.
Vitória e Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Don Santana/AGIF/Folhapress)

O Vitória anunciou, nesta segunda-feira (2), a demissão do técnico Jair Ventura. O treinador deixa o comando da equipe após uma passagem marcada pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro em 2025, pelo título da Copa do Nordeste de 2026 e pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil nesta temporada.

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Além do treinador, os auxiliares Emílio Faro e Antônio Macedo também deixam o clube. Em comunicado oficial, o Rubro-Negro agradeceu aos profissionais pelos serviços prestados e desejou sucesso na sequência de suas carreiras. O Vitória enfrenta dificuldades como visitante no Campeonato Brasileiro, refletindo no desempenho de Jair Ventura, que acumula a maior sequência sem vencer fora de casa na Série A, com 18 jogos. O jejum começou na temporada passada e afeta diretamente a campanha do clube baiano na competição.

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Atualmente, o Vitória ocupa a 14ª colocação na Série A, com 38 pontos, apenas dois à frente da zona de rebaixamento. O clube baiano terá dois jogos fora de casa para tentar encerrar o jejum de vitórias como visitante, enfrentando Internacional e Vasco, ambos em confrontos diretos contra times ameaçados pelo rebaixamento.

Leia o comunicado emitido pelo Vitória:

"O Esporte Clube Vitória comunica a rescisão de contrato com o técnico Jair Ventura. Ao lado dos assistentes Emílio Faro e Antônio Macedo, que compõem sua comissão técnica, Jair teve papel decisivo na permanência do clube na Série A em 2025, foi campeão da Copa do Nordeste em 2026 e conduziu nosso time às quartas de final da Copa do Brasil 2026.

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Deixamos nosso agradecimento por todas as conquistas e momentos marcantes, e desejamos muito sucesso na continuidade de sua trajetória.

Obrigado, Jair!"

Retrospecto de Jair Ventura como treinador

Desde que iniciou sua carreira como treinador profissional em 2016, Jair Ventura já comandou times da Série A em 128 partidas fora de casa, conquistando 27 vitórias, 36 empates e 65 derrotas, o que representa um aproveitamento de 30,46%. Apesar de ser superior aos 11,76% atuais do Vitória na temporada, o desempenho fora de casa sempre foi um ponto fraco na trajetória do técnico.

Jair Ventura (Foto: Reprodução Vitória)
Jair Ventura foi demitido do comando do Vitória (Foto: Reprodução Vitória)

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