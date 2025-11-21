Sport e Vitória se enfrentam em clássico nordestino a partir das 18h30 deste domingo (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. As duas equipes, no entanto, vão ter que achar alternativas para substituir os goleiros titulares, que não podem entrar em campo por conta de uma troca que foi feita em meados de junho deste ano.

continua após a publicidade

➡️Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Os rubro-negros fecharam um acordo para a transferência dos goleiros Gabriel e Thiago Couto, que eram reservas no Vitória e no Sport, respectivamente. As duas equipes acertaram o empréstimo até o fim do ano, o que impede os dois atletas de atuarem neste domingo.

O detalhe é que Gabriel levou o terceiro cartão amarelo na derrota do Sport para o Botafogo, na última terça-feira, e vai cumprir suspensão automática contra o Vitória. Por isso, o Leão da Ilha não pretende fazer nenhum tipo de acordo e só vai liberar a atuação de Thiago Couto mediante o pagamento de uma multa de R$ 500 mil. Esta informação foi inicialmente divulgada pelo site GE.

continua após a publicidade

Thiago Couto, um dos goleiros que pertencem ao Sport, agradece apoio da torcida do Vitória depois de grande atuação contra o Palmeiras no Brasileirão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Momentos de Gabriel e Thiago Couto

Gabriel Vasconcelos chegou ao Vitória no início deste ano depois da boa temporada pelo Juventude em 2024, mas ficou na sombra de Lucas Arcanjo, titular absoluto no Leão da Barra. Sem muito espaço, Gabriel topou o desafio de ir para o Sport e rapidamente ganhou a titularidade por lá. Mesmo sendo integrante da pior defesa do Campeonato Brasileiro, o goleiro conseguiu se destacar em algumas partidas, mas não evitou o rebaixamento antecipado do time pernambucano. Neste momento, o Rubro-Negro amarga sete derrotas seguidas, com 21 gols sofridos, média de três por partida.

Goleiro Gabriel em ação contra o Botafogo (Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife)

Já Thiago Couto teve uma história diferente, mas o destino foi o mesmo de Gabriel na Toca do Leão. Contratado inicialmente para ser reserva do Vitória, ele ficou no banco até a 30ª rodada do Brasileirão, no dia 25 de outubro, quando Lucas Arcanjo saiu machucado do jogo contra o Corinthians. Diante da necessidade, Couto emplacou uma sequência como titular, viveu momentos de desconfiança, mas teve sua melhor atuação com a camisa vermelha e preta ao salvar a equipe com grandes defesas na última quarta-feira, em confronto contra o vice-líder Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️Análise: Thiago Couto brilha e garante ponto valioso para o Vitória contra o Palmeiras

Com essa cenário inusitado, é provável que Caíque França assuma o gol do Sport, enquanto Yuri Sena, quarto da fila no gol do Vitória, ganhe a primeira oportunidade desde seu retorno ao clube que o formou. Vale lembrar que Lucas Arcanjo sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho e só volta no ano que vem. Já o terceiro goleiro do Vitória, Alexandre Fintelman, também é desfalque após cirurgia para tratar lesão no quadril.