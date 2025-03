O goleiro Pedro Morisco desfalcará o Coritiba por lesão por dois meses no início da Série B do Brasileirão, programado para abril. O jogador de 21 anos se machucou no empate em 1 a 1 com o Maringá no domingo (9), que marcou a eliminação do Coxa nas quartas de final do Campeonato Paranaense.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aos 40 minutos do segundo tempo, quando a partida já estava empatada, Morisco fez duas defesas seguidas dentro da área que evitaram o gol da virada do Dogão. Na segunda delas, ele se jogou nos pés do atacante Júlio e foi atingido pelo jogador do Maringá na hora da finalização.

Após o jogo, o goleiro do Coritiba fez exames e foi constatada uma fratura na mão esquerda. Ele passará por cirurgia e fica de fora por 12 semanas.

continua após a publicidade

- Não vai ser fácil, mas eu vou voltar muito mais forte !!!🙇🏻🙏🏻- postou Morisco, do Coritiba, nas redes sociais.

O Coxa tem pouco menos de um mês de preparação para o início da Série B - a estreia acontece contra o Vila Nova, em 4 de abril, no Couto Pereira. Assim, Morisco só deve ficar à disposição do Coritiba na 11ª rodada, quando encara o Botafogo-SP, fora de casa, em jogo previamente marcado para 14 de junho.

Pedro Morisco, em treino do Coritiba. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Formado na base do Coritiba, Pedro Morisco se profissionalizou em 2023 e ganhou a titularidade no ano passado. Ao todo, são 61 jogos disputados e 60 gols sofridos.

continua após a publicidade

Opções como goleiro

Sem Pedro Morisco, um dos poucos destaque desta temporada, o Coritiba tem três alternativas para a posição: Pedro Rangel, Benassi e Gabriel Leite. A tendência é de que Rangel, 24 anos, seja o titular alviverde no começo do Brasileirão - ele foi emprestado pelo Fluminense no mês passado.