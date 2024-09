Técnico de gigante nacional vê pressão aumentar e não deve permanecer para 2025

Fernando Seabra no comando do Cruzeiro Foto: Getty Images







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 13:54 • Rio de Janeiro

Após a derrota por 1 a 0 para o time reserva do São Paulo, na noite deste domingo (15), pelo Campeonato Brasileiro, a pressão sobre o trabalho de Fernando Seabra aumentou. A saída do técnico do Cruzeiro, efetivado em abril, é dada como certa ao final da temporada atual, de acordo com informações trazida pela a Goal e confirmadas pela equipe do Lance!.



Fernando Seabra no Cruzeiro — Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro<br>

O Cruzeiro venceu somente uma partida nos últimos quatro e se distanciou da briga pelo título. Neste momento, o clube mineiro aparece em sétimo lugar na tabela do Brasileirão com 41 pontos em 26 jogos realizados.



A diretoria cruzeirense pretende contratar um comandante mais renomado para o cargo a partir de 2025. O clube não confirma, porém avalia alguns nomes como Renato Gaúcho, Cuca e Fernando Diniz, conforme apurado.



Por agora, o Cruzeiro não deseja demitir Fernando Seabra - o treinador ainda terá oportunidade de mostrar um bom trabalho na disputa do Brasileiro e da Sul-Americana. Entretanto, a manutenção no cargo está praticamente descartada.



O Cruzeiro agora foca na Copa Sul-Americana e enfrenta o Libertad, do Paraguai, na quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção. O Cabuloso tem a vantagem de jogar a volta no Mineirão, em partida marcada pela Conmebol para o dia 26 de setembro.