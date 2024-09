Torcedor do Cruzeiro se revolta com 1º tempo no Mineirão: ‘Patético’

Cruzeiro x São Paulo fizeram primeiro tempo fraco em Minas(Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 19:44 • Rio de Janeiro

A torcida do Cruzeiro não gostou nem um pouco do primeiro tempo do time diante do São Paulo, no Mineirão. Nas redes sociais, muitos torcedores reclamaram da apatia do time. Alguns pediram a saída do técnico Fernando Seabra.

➡️Cruzeiro presta homenagem a esposa do ex-zagueiro Léo, que luta contra câncer

Lucas Romero disputa jogada com André Silva em Cruzeiro x São Paulo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O grande número de reclamações contra a atuação do Cruzeiro reflete os números do time nos primeiros 45 minutos de jogo. Mesmo atuando em casa, a equipe mineira não deu um único chute em gol. Houve três tentativas, mas a bola tomou rumos distintos.

Veja algumas reações de torcedores com o primeiro tempo do Cruzeiro diante do São Paulo: