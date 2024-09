Vaiado, técnico do Cruzeiro diz ‘respeitar sentimento da torcida’

Fernando Seabra foi vaiado no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro

Fernando Seabra já vinha recebendo críticas de parte da torcida do Cruzeiro, mesmo que o time siga vivo na Copa Sul-Americana e brigue por vaga na Libertadores via Brasileirão. Mas a derrota em casa nesse domingo para os reservas do São Paulo fez o treinador virar alvo da ira da torcida, que o vaiou muito ao término da partida.

Diante do tricolor paulista, Seabra chegou a ser vaiado ainda com a bola rolando. Na reta final de jogo, ele sacou Matheus Henrique e colocou em campo Fabrizio Peralta, o que incomodou parte da torcida. Com a confirmação da derrota, contudo, as vaias aumentaram. Houve ainda muitos xingamentos.

Sereno como de costume, Fernando Seabra disse após a partida que reconhecia o descontentamento da torcida.

— Tenho que saber assimilar, respeitar e concordar com o sentimento da torcida. O time não foi bem coletivamente, nem individualmente —, comentou o treinador do Cruzeiro.

O técnico também declarou que também estava “frustrado” com o desempenho do time diante do São Paulo. E, mais uma vez, reconheceu que as vaias da torcida para ele foram merecidas.

— Estou à frente do processo e me sinto frustrado por não ter entregue uma qualidade melhor. Dou toda a razão para torcida nesse sentido.

O próximo jogo do Cruzeiro será nesta quinta-feira, em Assunção, no Paraguai. O time encara o Libertad pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.