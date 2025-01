Supercopa 2025: venda de ingressos começa nesse sábado; saiba valores

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou que começará a vender os ingressos para a Supercopa Rei, que colocará frente a frente Botafogo e Flamengo, neste sábado (18), às 15h.

A partida entre os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil de 2024 acontecerá no dia 2 de fevereiro, no estádio Mangueirão, em Belém.

Os ingressos poderão ser adquiridos online no site Bilheteria Digital ou nos pontos físicos que serão selecionados em Belém. No total, serão disponibilizados 45 mil ingressos para a partida.

A venda das entradas será feita por etapas. Deste sábado (18) até a segunda-feira (20), os ingressos serão vendidos exclusivamente para clientes do BRB (Banco de Brasília). De segunda (20) a terça-feira (21), os ingressos ficarão disponíveis aos sócios-torcedores dos dois times participantes, que terão direito aos benefícios previstos nos respectivos programas. E só a partir da terça-feira (21), que os ingressos estarão à venda para o público geral.

A Supercopa Rei marca a abertura oficial da temporada do futebol brasileiro. Chamada anteriormente de Supercopa do Brasil, a competição teve seu nome alterado em 2024, pela CBF, como forma de homenagear Pelé, que faleceu em dezembro de 2022, aos 82 anos.

O campeão de 2024 foi o São Paulo, que bateu o Palmeiras nos pênaltis e ficou com a taça mais um prêmio de R$ 10,5 milhões.

Confira o preço dos ingressos

Cadeiras superiores leste Flamengo: R$ 180,00 meia / R$ 360,00 inteira

Cadeiras superiores oeste Botafogo: R$ 180,00 meia / R$ 360,00 inteira

Cadeiras inferiores leste Flamengo: R$ 280,00 meia / R$ 560,00 inteira

Cadeiras inferiores oeste Botafogo: R$ 280,00 meia / R$ 560,00 inteira