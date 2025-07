O Atlético-MG encara o Bahia neste sábado (12) pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro ganhou um reforço para o duelo contra a equipe comandada por Rogério Ceni. O atacante Tomás Cuello foi liberado pelo departamento médico do Atlético-MG e estará à disposição de Cuca para a partida.

Cuello, que chegou ao Atlético-MG em janeiro de 2025, se lesionou no final de março na partida contra o Maringá pela Copa do Brasil. O atacante soma 25 jogos pelo Galo no ano, sendo titular 23 vezes na equipe de Cuca. O camisa 28 marcou quatro gols e contribuiu com cinco assistências para seus companheiros no ano.

Cuello comemora gol do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

A volta de Cuello ao time do Atlético-MG acontece em um bom momento, dias antes da retomada da temporada para o clube. O Galo enfrenta o Bahia em busca da manutenção da sequência de oito jogos sem derrota no Brasileirão. Atualmente, o time ocupa a sétima posição da competição.

Desfalques do Galo

Se por um lado Cuello está de volta, o Atlético-MG tem outros jogadores que ainda desfalcam a equipe contra o Bahia. O volante Patrick, que foi titular em cinco dos últimos seis jogos do Galo, já havia ficado de fora da última partida antes da pausa para o Mundial de Clubes, contra o Internacional, por conta de uma amigdalite.

Agora, após se queixar de dores na coluna no início desta semana, o diagnóstico apontou o problema mais sério: fratura por estresse na região lombar. O clube informou que ele iniciou um tratamento conservador e será reavaliado periodicamente.

O goleiro Everson e o atacante Rony receberam o terceiro cartão amarelo contra o Internacional e cumprirão suspensão. Enquanto isso, o departamento médico ainda conta com os jovens Cadu e Caio Maia, ambos com lesões no joelho.

O provável time do Atlético-MG contra o Bahia

Com a lesão de Patrick, suspensos e retornos, o provável time que Cuca deve mandar a campo para enfrentar o Bahia no sábado é: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Alan Franco, Rubens, Gabriel Menino e Scarpa; Dudu e Hulk.