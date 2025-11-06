Com empate, Ceará amplia tabu diante do Fortaleza; confira
Equipes ficaram no 1 a 1 na Arena Castelão
Ceará e Fortaleza empataram por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (6), na Arena Castelão, valendo pela 32ª rodada da Série A. Dessa forma, o Alvinegro ampliou a atual sequência invicta que possui diante do Tricolor.
O Vovô acumula dez partidas sem perder para o rival - são quatro vitórias e seis empates. O último triunfo do Fortaleza sobre o Ceará aconteceu no dia 1º de abril de 2023, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense.
Nesta noite, Bareiro aproveitou cruzamento de Breno Lopes e abriu o placar para o Tricolor. O time teve espaços e tentou ampliar em contra-ataques, mas não conseguiu. Herrera, em boa chance, parou no goleiro Bruno Ferreira. Já na reta final do 2º tempo, Pedro Raul recebeu cruzamento de Marcos Victor e balançou as redes, igualando tudo.
O empate não era o resultado ideal para nenhum dos clubes, mas é pior para o Leão, que não conseguiu reduzir muito a distância para deixar a zona de rebaixamento. O Vovô, por outro lado, continua brigando por vaga na Copa Sul-Americana.
A dupla cearense voltará a campo no próximo domingo (9). O Ceará visitará o Corinthians às 16h (de Brasília) e o Fortaleza receberá o Grêmio às 20h30 (de Brasília).
Momentos de Ceará e Fortaleza
O Ceará é o 13º colocado nesta Série A, com 39 pontos conquistados. O Fortaleza, que trava uma complicada briga contra o rebaixamento, está em 19º lugar, com 29 pontos.
