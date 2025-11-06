Fortaleza anuncia nova linha de camisas populares; veja valor

O Fortaleza anunciou o lançamento da sua nova linha de camisas populares. A parceria com a Volt Sport, fornecedora oficial do clube, traz o mesmo design dos uniformes que os jogadores utilizam. As mudanças no processo de confecção possibilitam uma redução no valor do produto.

A ideia é ampliar o acesso da torcida aos produtos oficiais do Tricolor e combater a pirataria, dando continuidade à linha de peças populares lançada em 2019. O valor do modelo 'POP' para 2025 é de R$ 139,90.

— Essa é uma iniciativa da qual temos muito orgulho, a qual fez parte também nosso diretor de planejamento da época, Stênio Gonçalves. Tivemos essa ideia em 2019 e o nosso principal objetivo sempre foi oferecer um produto com um valor acessível e de ótima qualidade. Além de combater a pirataria, ficamos muito felizes por conseguir proporcionar aos torcedores de todas as classes a linha de materiais do clube, pois o Fortaleza é de todos - disse Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão.

O Fortaleza lançou uma nova linha de camisas populares (Foto: Cleyton Saldanha/Volt)

O modelo adaptado é o da camisa apelidada pelo clube de "Tradição". O manto clássico apresenta o escudo no canto superior direito, com listras horizontais em vermelho, azul e branco.

— A apresentação desta camisa representa um enorme passo na missão de recuperar os valores do futebol, de modo a promover a reaproximação com os verdadeiros protagonistas desse esporte, que são os torcedores. Esse tipo de projeto é algo muito gratificante para nós e ressalta valores essenciais não só no cenário esportivo - relatou Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

Neste ano, o Fortaleza também projeta recorde de receitas com patrocínio e ativações comerciais, atingindo a casa dos R$ 50 milhões. O crescimento é impulsionado pelo aumento dos valores da patrocinadora master e pela adição de novos parceiros.

Próximo jogo do Fortaleza

O Fortaleza encara o Ceará nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), valendo pela 32ª rodada do Brasileirão. Será uma partida decisiva para o Tricolor, que luta contra o rebaixamento no campeonato.