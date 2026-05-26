Flamengo tem desfalque e retorno entre os relacionados contra o Cusco
Equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (26), no Maracanã, pela Libertadores
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O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Cusco FC nesta terça-feira (26), no Maracanã, válida pela sexta rodada do Grupo A da Libertadores. O elenco rubro-negro tem desfalque importante, mas conta com retorno para o jogo final da fase de grupos.
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A principaç ausência é Jorginho. O ítalo-brasileiro sofreu uma fratura do dedão do pé direito no último sábado (23), na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, pelo Brasileirão. Segundo o clube, ainda não se sabe se o volante terá condições de atuar diante do Coritiba, no próximo sábado (30), na última partida da equipe antes da pausa para a Copa do Mundo. Além dele, Arrascaeta segue fora, tratando a fratura na clavícula junto à seleção do Uruguai.
Por outro lado, Everton Cebolinha volta a ser relacionado após dois jogos fora. O atacante está recuperado de contusão no quadril e à disposição do técnico Leonardo Jardim.
Veja a lista de relacionados do Flamengo
- Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi.
- Zagueiros: Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão.
- Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal e Varela.
- Meio-campistas: Carrascal, De la Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araujo, Lucas Paquetá e Saúl.
- Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.
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Mais informações de Flamengo x Cusco
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X CUSCO FC
6ª RODADA - GRUPO A - LIBERTADORES
📆 Data e horário: terça-feira, 26 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+;
🟨 Árbitro: José Javier Burgos (URU);
🚩 Assistentes: Pablo Llarena (URU) e Hector Bergalo (URU);
🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU).
Prováveis escalações
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi, Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Paquetá e Carrascal (Pulgar); Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique (Pedro).
CUSCO FC (Técnico: Alejandro Orfila)
Pedro Díaz, Zevallos, Fuentes, Choi e Bolivar; Valenzuela, Colitto, Manzaneda, Colman e Soto; Juan Tévez.
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