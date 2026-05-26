Flamengo tem desfalque e retorno entre os relacionados contra o Cusco

O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Cusco FC nesta terça-feira (26), no Maracanã, válida pela sexta rodada do Grupo A da Libertadores. O elenco rubro-negro tem desfalque importante, mas conta com retorno para o jogo final da fase de grupos.

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➡️ Flamengo encara o Cusco buscando a história na Libertadores

A principaç ausência é Jorginho. O ítalo-brasileiro sofreu uma fratura do dedão do pé direito no último sábado (23), na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, pelo Brasileirão. Segundo o clube, ainda não se sabe se o volante terá condições de atuar diante do Coritiba, no próximo sábado (30), na última partida da equipe antes da pausa para a Copa do Mundo. Além dele, Arrascaeta segue fora, tratando a fratura na clavícula junto à seleção do Uruguai.

Por outro lado, Everton Cebolinha volta a ser relacionado após dois jogos fora. O atacante está recuperado de contusão no quadril e à disposição do técnico Leonardo Jardim.

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Veja a lista de relacionados do Flamengo

Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi. Zagueiros: Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão. Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal e Varela. Meio-campistas: Carrascal, De la Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araujo, Lucas Paquetá e Saúl. Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.

Lista de jogadores relacionados do Flamengo para enfrentar o Cusco FC pela Libertadores (Foto: Divulgação / Flamengo)

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Mais informações de Flamengo x Cusco

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CUSCO FC

6ª RODADA - GRUPO A - LIBERTADORES

📆 Data e horário: terça-feira, 26 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: José Javier Burgos (URU);

🚩 Assistentes: Pablo Llarena (URU) e Hector Bergalo (URU);

🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU).

Prováveis escalações

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi, Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Paquetá e Carrascal (Pulgar); Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique (Pedro).

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CUSCO FC (Técnico: Alejandro Orfila)

Pedro Díaz, Zevallos, Fuentes, Choi e Bolivar; Valenzuela, Colitto, Manzaneda, Colman e Soto; Juan Tévez.

Maracanã é o palco do duelo entre Flamengo e Cusco FC pela fase de grupos da Libertadores (Foto: Bruno Vaz / Lance!)

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