Fortaleza lança plano de sócio-torcedor gratuito; veja detalhes

O Fortaleza lançou, nesta sexta-feira (5), o plano de sócios “Pra Todo Tricolor”, voltado a torcedores que ainda não possuem vínculo com o programa. A iniciativa permite que novos associados realizem o cadastro gratuitamente pelo site sociofortaleza.com.br e passem a fazer parte do clube de maneira prática e sem custos iniciais.

Com o plano, os torcedores terão direito a acesso gratuito a até três partidas por temporada, em jogos e setores previamente definidos pelo Fortaleza. As vagas são limitadas, e apenas quem completar o cadastro facial poderá realizar o check-in para entrar no estádio.

Nesta modalidade, os associados do plano “Pra Todo Tricolor” terão quarta prioridade na liberação de ingressos, ou seja, após os planos pagos, mas antes do público geral. O acesso aos jogos será realizado exclusivamente por meio do sistema de reconhecimento facial do clube, garantindo mais segurança e agilidade na entrada.

— Essa ação tem como objetivo criar uma porta de entrada gratuita e inclusiva para o programa Sócio Fortaleza, ampliando a conexão e o relacionamento com todos os tricolores. O “Pra Todo Tricolor” também visa oportunizar que mais torcedores tenham a experiência de acompanhar o Leão diretamente no estádio. Trata-se de uma iniciativa que une responsabilidade social, esportiva e estratégica, dentro da nossa visão de longo prazo — comentou Márcio Persivo, Gestor do Sócio Fortaleza.

Torcedores do Fortaleza poderão se cadastrar gratuitamente no novo plano (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

