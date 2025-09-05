menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFortaleza

Fortaleza lança plano de sócio-torcedor gratuito; veja detalhes

Torcedores podem se cadastrar online e terão direito a acesso a partidas e benefícios

Torcida do Fortaleza no Castelão (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)
imagem cameraTorcida do Fortaleza no Castelão (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)
e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 05/09/2025
12:08
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fortaleza lançou, nesta sexta-feira (5), o plano de sócios “Pra Todo Tricolor”, voltado a torcedores que ainda não possuem vínculo com o programa. A iniciativa permite que novos associados realizem o cadastro gratuitamente pelo site sociofortaleza.com.br e passem a fazer parte do clube de maneira prática e sem custos iniciais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Com o plano, os torcedores terão direito a acesso gratuito a até três partidas por temporada, em jogos e setores previamente definidos pelo Fortaleza. As vagas são limitadas, e apenas quem completar o cadastro facial poderá realizar o check-in para entrar no estádio.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Nesta modalidade, os associados do plano “Pra Todo Tricolor” terão quarta prioridade na liberação de ingressos, ou seja, após os planos pagos, mas antes do público geral. O acesso aos jogos será realizado exclusivamente por meio do sistema de reconhecimento facial do clube, garantindo mais segurança e agilidade na entrada.

continua após a publicidade

— Essa ação tem como objetivo criar uma porta de entrada gratuita e inclusiva para o programa Sócio Fortaleza, ampliando a conexão e o relacionamento com todos os tricolores. O “Pra Todo Tricolor” também visa oportunizar que mais torcedores tenham a experiência de acompanhar o Leão diretamente no estádio. Trata-se de uma iniciativa que une responsabilidade social, esportiva e estratégica, dentro da nossa visão de longo prazo — comentou Márcio Persivo, Gestor do Sócio Fortaleza.

Torcedores do Fortaleza poderão se cadastrar gratuitamente no novo plano (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)
Torcedores do Fortaleza poderão se cadastrar gratuitamente no novo plano (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Informações complementares

  • Acesso ao site do Sócio Fortaleza, com login e área do usuário;
  • Reconhecimento facial obrigatório para realização de check in;
  • Cada torcedor poderá realizar apenas um cadastro por CPF;
  • Não permite inclusão de crianças e/ou dependentes e/ou convidados;
  • Não tem direito a voto;

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias