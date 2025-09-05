América-RN e Santa Cruz disputam no próximo domingo (7), em Natal, uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. O time pernambucano tem a vantagem do empate após vencer o jogo de ida por 1 a 0 na Arena Pernambuco, enquanto o confronto de volta será na Casa de Apostas Arena das Dunas, que receberá cerca de 29,8 mil torcedores.

Dos times que disputam a última divisão do Brasileirão, América-RN e Santa Cruz são os únicos que já estiverem na elite do futebol nacional, desde que o modelo por pontos corridos foi implantado. A participação do time pernambucano é um pouco mais recente, em 2016, enquanto a equipe de Natal participou em 2007, para nunca mais voltar.

A nível estadual, no entanto, as duas equipes são consideradas gigantes em seus estados; o Santa Cruz possui 29 Campeonatos Pernambucanos, uma Copa do Nordeste, e já foi uma Série C, em 2013. Já o América detém 39 Campeonatos Potiguar, uma Copa do Nordeste, e a nível nacional, ganhou a Série D em 2022.

Nesta temporada, outro dado que chama a atenção é a média de público dos dois clubes. O Santa Cruz é disparado o primeiro, com média de 21.692 pessoas por jogo, seguido pelo América-RN, com 9.918 pagantes por partida.

Para domingo (7), na Arena das Dunas, a média deve aumentar, já que a estimativa é que os 31 mil ingressos disponíveis sejam vendidos. As vendas começaram na última quarta-feira (27).

Torcida do América-RN prepara mosaico na Arena das Dunas (Foto: Divulgação/Arena das Dunas)

Arena das Dunas ganhou naming rights e tem tecnologia

O duelo decisivo que vai valer a vaga à Série C vai mostrar ao Brasil um estádio que passou por remodelações e hoje é visto como referência na região Nordeste. Apesar de não ter clubes nas principais divisões do país, a Casa de Apostas Arena das Dunas se modernizou desde meados de 2024, a começar pelo acordo de naming rights, assinado em maio do ano passado.

A parceria foi considerada um divisor de águas para a Arena das Dunas, que ao longo dos últimos dez anos, desde a inauguração, em janeiro de 2014, tornou-se polo esportivo e econômico para o estado do Rio Grande do Norte e toda a região Nordeste, proporcionando novos negócios e expansão de recursos em setores vitais para a sociedade local, como turismo, hotelaria, indústria esportiva e do entretenimento.

Estamos falando de um estádio que foi sede de Copa do Mundo no Brasil, localizado em um estado de grande relevância na região Nordeste e que contempla jogos importantes, shows dos mais grandiosos e eventos corporativos variados.

O contrato trouxe ainda mais visibilidade ao equipamento e condições financeiras para que o estádio expandisse em crescimento, como a tecnologia de ponta que impulsionou a modernização do complexo, ao adotar, em julho deste ano, o sistema de reconhecimento biométrico facial da Imply.

Essa inovação, obrigatória em estádios da Série A, elevou o padrão de segurança e praticidade na arena, com utilização de câmeras de alta precisão e inteligência artificial. O sistema na Arena das Dunas realiza o reconhecimento com base em características biométricas exclusivas, comparando com os registros previamente cadastrados.

— Para o público, o grande diferencial está na fluidez do acesso, com a autenticação sendo realizada em poucos segundos, reduzindo filas e evitando aglomerações nas entradas. O resultado é uma experiência mais confortável, ágil e segura, especialmente em eventos de grande porte, como jogos, shows e apresentações culturais — explica Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply.

Além disso, também em parceria com a Imply, esse novo ciclo do estádio também foi marcado pelo novo sistema de iluminação cênica e esportiva padrão Fifa, utilizando a tecnologia de iluminação em LED com automação para show de luzes, adotando a melhor e mais moderna solução no mercado mundial, trazendo maior economia, mais luminosidade, cor e interatividade à arena.