STJD admite falha ao notificar pendência de Nenê, do Juventude

Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 12:10 • Caxias do Sul (RS)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reconhecerá uma falha na situação que tirou Nenê, meia do Juventude, do confronto com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador foi afastado do grupo de relacionados para a partida após o clube ser notificado de que havia uma "pendência" desconhecida. A informação foi publicada inicialmente pelo "Metrópoles".

O tribunal deve emitir uma nota nas próximas horas alegando que houve uma inserção incorreta de informação em seu sistema, ocorrida no dia 8 de outubro, às 12h14. Entretanto, não deixará de responsabilizar o próprio Juventude, com base no artigo 62 do Regulamento Geral de Competições da CBF, já que o clube poderia ter solicitado um Informativo de Penalidade Pendente para monitorar o caso.

"É responsabilidade única de cada disputante da competição o controle e cumprimento de penalidades decorrentes da aplicação de cartões amarelos e/ou vermelhos, bem como de sanções aplicadas pela Justiça Desportiva, Justiça Desportiva Antidopagem, CNRD e demais órgãos competentes" - diz o artigo.

O STJD afirmará que só foi procurado pelo Jaconero na manhã de domingo (20), dia da partida; todavia, o sistema só pode ser acesso em horário comercial, o que impediu que houvesse comunicação rápida. As informações só foram repassadas ao clube na manhã do dia seguinte.

Com a dúvida sobre a pendência, a comissão do Juventude optou por não arriscar e tirou Nenê da relação do confronto. Sem o meio-campista, a equipe comandada por Jair Ventura foi derrotada por 5 a 3 no Alfredo Jaconi e perdeu a chance de subir na tabela, estacionando em 15º e ficando a apenas dois pontos da zona de rebaixamento.

