Borré revela homenagem à compatriota na comemoração do gol no Gre-Nal

Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 10:34 • Porto Alegre (RS)

Rafael Borré foi o nome do Gre-Nal 443. Responsável pelo único gol da partida, que rendeu a vitória ao Internacional, o atacante comemorou imitando o Saci, mascote do time. Mas, mais do que isso, a ação foi uma homenagem à Rentería.

Rentería, assim como Borré, é colombiano e jogou no Internacional. Pelo Colorado, foi campeão da Libertadores em 2010 e, usualmente, comemorava seus gols imitando um Saci. No vídeo dos bastidores do jogo, divulgado pelo Internacional, o atacante explicou a homenagem e disse que estava pensando sobre isso durante a semana.

-Era por Wason (Rentería), era por Wason! Na semana, me apareceram muitas situações dele, a celebração. Queria homenageá-lo porque sei que aqui foi um goleador importante e ajudou muito o Inter. Foi um gol com o número dele. - disse Borré em entrevista ao canal oficial do Clube.

