Santos sofre virada da Chapecoense e pode deixar liderança da Série B

Jogadores e comissão técnica da Chapecoense comemoram gol sobre o Santos, na Arena Condá (Foto: Liamara Polli/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 21:56 • Chapecó (SC)

O Santos foi derrotado por 3 a 2 pela Chapecoense, nesta quarta-feira (16), na Arena Condá, pela 32ª rodada da Série B. O Peixe abriu o placar com Guilherme, mas os mandantes empataram com Mário Sérgio e chegaram a virada com gols de Marcelinho e Rafael Carvalheira. Otero descontou o marcador na reta final.

Como foi a partida?

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e pela grande quantidade de chances criadas pelas duas equipes. Aos 34 minutos, a Chapecoense esteve próxima de abrir o placar após um cruzamento da esquerda desviar em Luan Peres e tomar a direção do gol, mas Souza salvou em cima da linha. Mas quem não faz, leva. Aos 43 minutos, Souza levantou uma bola na área, e Guilherme apareceu para cabecear e estufar as redes para o Santos. A resposta dos mandantes veio três minutos mais tarde com Mário Sérgio aproveitando um cruzamento de Carvalheira e cabeceando para o fundo das redes para deixar tudo igual.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Santos

Na segunda etapa, a Chapecoense voltou pressionando e foi recompensada por conta do ímpeto ofensivo. Aos 22 minutos, Marcelinho aproveitou um rebote da trave após uma cobrança de falta de Marlone e só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol vazio. Onze minutos mais tarde, Carvalheira roubou a bola de Giuliano no campo de ataque, tabelou com Giovanni Augusto e finalizou de primeira para ampliar o marcador. Com o placar desfavorável, o Santos pressionou e chegou a um gol com Otero aproveitando uma bola na entrada da área e batendo rasteiro aos 41 minutos, mas não teve forças para buscar o empate.

O que vem por aí?

Na segunda-feira (21), a Chapecoense recebe o Goiás, pela 33ª rodada da Série B. Por outro lado, o Santos encara o Ceará, na terça-feira (22), na Vila Belmiro.

✅ FICHA TÉCNICA

Chapecoense 3 x 2 Santos - Brasileirão Série B

32ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 16 de outubro de 2024, às 20h (hora de Brasília)

📍 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

🥅 Gols: Guilherme, 43'/1ºT (0-1); Mário Sérgio, 46'/1ºT (1-1); Marcelinho, 22'/2ºT (2-1); Rafael Carvalheira, 33'/2ºT (3-1); Otero, 41'/2ºT (3-2)

🟨 Cartões amarelos: Marcelinho (CHA)

CHAPECOENSE (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)

Léo; Marcelinho, Bruno, João Paulo e Walter Clar; Tarik (Auremir), Marlone, Rafael Carvalheira e Italo; Marcinho (Giovanni Augusto) e Mário Sérgio (Jenison).

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; JP Chermont (Hayner), Jair, Luan Peres e Souza; Sandry (Serginho), João Schmidt e Giuliano (Laquintana); Willian (Otero), Wendel (Furch) e Guilherme.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)