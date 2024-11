Empresário de De La Cruz fala sobre possível saída do Flamengo

De La Cruz deve ficar no Flamengo em 2025 (Foto: Fernando Torres/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 19:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Nesta segunda-feira (4), a imprensa argentina divulgou o interesse do River Plate (ARG) no futebol de De La Cruz, do Flamengo. No entanto, o empresário do jogador, Francisco Paco Casal, afirmou que o meia não pensa em sair do clube carioca no fim do ano.

- A única coisa que entristece Nico é não poder ajudar mais, ele quer ajudar - disse, em resposta ao jornalista Jonas Stelmann. Portanto, a tendência é que o uruguaio continue no Mais Querido, até junho de 2028, quando se encerra o contrato do jogador com o Flamengo.

Durante o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, o camisa 18 da Gávea saiu de campo, na segunda etapa, sentindo dores musculares. Desde então, De La Cruz segue sob os cuidados do Departamento Médico do Flamengo.

Detalhes sobre a lesão de De La Cruz

A lesão de De La Cruz não é considerada simples. O jogador está fora do jogo do Flamengo contra Cruzeiro e Atlético-MG, pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil, respectivamente. O clube prepara o uruguaio para retornar a partir do dia 10 de novembro, logo após a Data Fifa.

Contrato de De La Cruz com o Flamengo

O jogador desembarcou no Rio de Janeiro para atuar pelo Flamengo no início da atual temporada, após deixar o River Plate por US$ 18 milhões, cerca de R$ 103 milhões na cotação da época. De La Cruz tem vínculo com o Flamengo até junho de 2028, ou seja, por mais quatro anos.

De La Cruz comemora gol com a camisa do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza /Flamengo)

