Sport nega venda de mando de campo ao Flamengo e tem maior arrecadação da história

O Sport confirmou, nesta quinta-feira (9), que a partida contra o Flamengo, marcada para o dia 13 de novembro, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputada na Arena de Pernambuco.

De acordo com o clube, a decisão não configura venda de mando de campo, mas sim a cessão da operação do jogo a uma empresa privada interessada na receita do evento. O acordo foi firmado por R$ 3 milhões, e é considerado pelo Sport a maior arrecadação da história do futebol pernambucano em um único jogo.

- A decisão, que não configura a venda do mando de campo, foi tomada após o clube receber e aprovar uma proposta no valor de R$ 3 milhões líquidos apresentada por uma empresa interessada na renda da partida - informou o Sport em nota oficial.

O contrato foi firmado no fim de julho, com a confirmação condicionada à marcação oficial do jogo pela CBF, o que ocorreu nesta quinta-feira. Segundo o Sport, a operação do evento continuará com participação direta do clube, que manteve garantias contratuais para preservar os direitos da torcida pernambucana. Entre os pontos assegurados estão:

Participação na operação do jogo;

Respeito à setorização tradicional da Arena de Pernambuco, com a torcida rubro-negra ocupando os setores habituais;

Garantia dos check-ins dos sócios;

Participação na definição dos preços dos ingressos;

Cláusulas para evitar precificação abusiva dos bilhetes.

Com o acordo, o Flamengo terá acesso a 9.601 lugares — mais que o dobro do mínimo obrigatório (10%) para visitantes —, distribuídos entre os setores Norte Superior (5.016) e Norte Inferior (4.585).

Nota oficial do Sport sobre partida contra o Flamengo

"O Sport Club do Recife informa que decidiu realizar a partida contra o Flamengo, marcada para o dia 13 de novembro, na Arena de Pernambuco. A decisão, que não configura a venda do mando de campo, foi tomada após o Clube receber e aprovar uma proposta no valor de R$ 3 milhões líquidos apresentada por uma empresa interessada na renda da partida. O acordo prevê a participação na precificação dos ingressos e na operação do jogo. O acordo foi firmado no fim de julho, com a ressalva de que a confirmação seria feita após a marcação do jogo pela CBF, fato que ocorreu nesta quinta-feira (9).

O Clube reforça que em nenhum momento cogitou vender o mando de campo ou retirar a partida de Pernambuco, apesar de ter recebido propostas nesse sentido. A escolha pela Arena ocorreu exclusivamente por considerar a proposta inédita e altamente vantajosa do ponto de vista financeiro, garantindo ao mesmo tempo a presença de seus sócios e torcedores em geral.

O valor recebido pelo Sport se configura como a maior receita já registrada pelo futebol pernambucano em um único jogo. Para efeito de comparação, a maior arrecadação anterior havia sido de R$ 1,8 milhão (bruto), no clássico contra o Náutico, pela final do Campeonato Pernambucano de 2024. É importante destacar que Sport e Flamengo já se enfrentaram na Arena de Pernambuco em outras quatro oportunidades (2014, 2015, 2016 e 2021). Jogos contra outros clubes do futebol brasileiro, como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos e Fluminense, por exemplo, também já foram realizados no estádio.

Em contrato, está previsto que o espaço destinado à torcida do Flamengo serão os setores Norte Superior e Norte Inferior. O Sport segue atento aos movimentos de mercado para utilizar o estádio de forma pontual, sempre que representar vantagens esportivas e financeiras. O Leão reafirma seu compromisso de buscar alternativas que fortaleçam o Clube esportiva e financeiramente, sempre com respeito à sua torcida e à sua identidade."