Sport goleia o Guarani e assume a vice-liderança da Série B

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 23:44 • Recife (PE)

Com direito a chocolate, o Sport goleou o Guarani por 4 a 0, na noite desta quinta-feira (24), na Ilha do Retiro, em Recife (PE). A partida marcou o fim 33ª rodada da Série B. O Leão igualou o mesmo número de pontos do líder Santos, mas fica atrás na tabela devido ao saldo de gols - que é inferior ao do clube da Baixada.

O Leão assumiu a segunda colocação na tabela, com 59 pontos - mesmo número de pontos e vitórias que o líder Santos. No entanto, o clube paulista tem 21 gols de saldo, enquanto o Sport soma 17. Por outro lado, o Bugre amarga a lanterna da Série B, com apenas 31 pontos conquistados.

Primeiro tempo

A equipe rubro-negra encontrou dificuldades para encaixar o seu jogo até os 25 minutos, porém, na primeira chance que teve abriu o placar. O volante Fabinho marcou aos 29 minutos, recebendo um belo passe de letra de Barletta. O gol afetou muito o Bugre que aos poucos foi perdendo a resistência que tinha no começo do jogo. Avassalador no confronto, Barletta fez o segundo gol, recebendo na entrada da área e batendo no cantinho de Vladimir. No último minuto regular da primeira etapa, Felipinho recebe de Cariús e já dentro da érea e sozinho, toca no canto do gol.

Segundo Tempo

A segunda etapa foi diferente. O Guarani voltou a campo buscando mais o gol e acabou criando algumas chances. Porém, a noite era da equipe rubro-negra. Aos 43 minutos, Chico aproveito o desvio de cabeça de Fábio Matheus, em um escanteio cobrado por Barletta, e mandou para o fundo da rede. Mesmo com todo o esforço, o Bugre na pontuou no placar e foi obrigado a assistir o desfile de Chrystian Barletta no campo da Ilha do Retiro.

Próximos passos

Sport visita o América-MG, na próxima segunda-feira (28), no estádio Independência, em Minas Gerais, às 21h (de Brasília), por outro lado, o Guarani recebe o Novorizontino, na próxima terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Ambas as partidas serão válidas pela 34ª rodada da Série B.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT 4 X 0 GUARANI

33ª RODADA- SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quinta-feira, 24 de outubro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

⚽ Gols: Fabinho (29'/1ºT), Chrystian Barletta (38'/1ºT), Felipinho (44'/1ºT) e Chico (43'/2ºT), para o Sport

🟨 Cartões amarelos: Heitor e Bruno Mendes (GUA)

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano-RJ

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone-RJ e Hugo Filemon Soares Pinto-RJ

ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: Pepa)

Caíque França, Igor Cariús(Di Placido), Chico, Rafael Thyere e Felpinho; Fabinho(Pedro Martins), Felipe(Fábio Matheus) e Lucas Lima(Lenny Lobato); Chrystian Barletta, Wellington Silva e Gustavo Coutinho(Zé Roberto).

GUARANI (Técnico: Alan Aal)

Vladimir; Heitor(Reinaldo), Yan Henrique, Douglas, Matheus Salustiano(Lucas Adell), Jefferson; Matheus Bueno(Bruno Mendes), Gabriel Bispo e Luan Dias(Pierre); João Victor(Marlon Maranhão) e Caio Dantas.

