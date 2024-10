Sport x Santa Cruz: quem venceu mais o Clássico das Multidões?

O Clássico das Multidões é o maior confronto entre Sport e Santa Cruz. Veja quem tem mais vitórias nesse duelo histórico. (Foto: Rafael Vieira/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 23:04 • São Paulo

O Sport x Santa Cruz, conhecido como Clássico das Multidões, é outro dos grandes clássicos do futebol pernambucano. A rivalidade entre Sport e Santa Cruz é uma das mais intensas do Brasil, com uma história que envolve decisões de Campeonato Pernambucano e jogos marcantes em competições nacionais. O Clássico das Multidões é sempre um espetáculo de emoção e competitividade, com as duas maiores torcidas de Pernambuco em campo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No confronto direto, o Sport tem vantagem, com 236 vitórias, enquanto o Santa Cruz venceu 169 partidas. O clássico também registrou 164 empates, mostrando o equilíbrio ao longo das décadas. No quesito gols, o Sport marcou 753 vezes, enquanto o Santa Cruz balançou as redes 674 vezes.

A história do Clássico das Multidões

O primeiro Clássico das Multidões foi disputado em 1916, e desde então, Sport e Santa Cruz se enfrentaram em inúmeras decisões do Campeonato Pernambucano. Um dos momentos mais marcantes do clássico aconteceu em 1993, quando o Santa Cruz venceu o Sport por 1 a 0 na final do estadual, conquistando o título em uma das partidas mais emocionantes da história do confronto.

Quem venceu mais o clássico Sport x Santa Cruz?

O Sport tem uma vantagem considerável no Clássico das Multidões, com 236 vitórias, enquanto o Santa Cruz venceu 169 vezes. Os 164 empates mostram o equilíbrio do clássico, que sempre proporciona grandes momentos.

Números de Sport x Santa Cruz

Vitórias do Sport: 236

Vitórias do Santa Cruz: 169

Empates: 164

Gols do Sport: 753

Gols do Santa Cruz: 674

A importância do Clássico das Multidões

O Clássico das Multidões é um dos maiores eventos esportivos de Pernambuco, com as duas maiores torcidas do estado se enfrentando. Para os torcedores de Sport e Santa Cruz, vencer o clássico é motivo de orgulho e de reafirmação da grandeza de seus clubes. Cada jogo entre Sport e Santa Cruz é um verdadeiro espetáculo, repleto de emoção, rivalidade e paixão.