Santos vence o Ceará, mantém liderança e fica próximo do acesso

Foto: Reinaldo Campos/AGIF







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 22/10/2024 - 21:07 • São Paulo (SP)

O Santos deu mais um passo importante para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, 22, o Peixe venceu o Ceará por 1 a 0, na Vila Viva Sorte, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a vitória em casa, o Santos foi a 59 pontos e mantém a liderança do torneio. Além disso, abriu oito pontos para o Ceará, atual 5º colocado da competição.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Como foi o jogo

O Santos entrou em campo ciente da importância da partida e começou jogando com intensidade que não vinha demonstrando nos últimos confrontos. A equipe marcou sob pressão, dificultou a saída de bola do Ceará, recuperou a posse no campo ofensivo e criou oportunidades.

O gol veio cedo, aos 13 minutos, quando Serginho cruzou na medida para Diego Pituca, que cabeceou com precisão, tirando do goleiro: 1 a 0.

Após o gol, porém, o Peixe reduziu o ritmo e passou a ceder mais posse ao Ceará, que, apesar de dominar a bola, não conseguiu ser efetivo no ataque.

No segundo tempo, o Ceará - time de melhor ataque da Série B, com 50 gols - lançou-se ao ataque. E foi empilhando chances. Gabriel Brazão saiu nos pés de Lucas Rian e impediu o gol. Erick Pulga perdeu gol feito na pequena área ao cabecear para fora. Depois, Brazão fez linda defesa em cabeçada de João Pedro e evitou novamente o empate.

Mesmo tendo abusado do pragmatismo na etapa final, o Santos conseguiu sair de campo com a vitória, consolidando o caminho para o retorno à elite do futebol nacional.

No outro jogo da rodada que começou às 19h, o Mirassol ganhou do CRB por 1 a 0, em Maceió. Iury Castilho fez o gol aos 43 minutos do segundo tempo. O time paulista subiu uma posição e está em terceiro lugar, com 56 pontos, mesmo número do Sport Recife. O CRB é o 15º, com 36.

➡️ Confira a classificação completa do Brasileirão da Série B

O que vem pela frente

O Santos só volta a campo na próxima semana. Na segunda-feira (28), o time vai até Itu, no interior paulista, jogar com o Ituano. Já o Ceará recebe o Paysandu, no sábado (26).

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 x 0 CEARÁ

33ª RODADA- SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: terça-feira, 22 de outubro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, Santos

⚽ Gols: Diego Pituca (13'/1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Gabriel Brazão, João Schimdt e Hayner (SAN)

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Lúcio Biersdorf Flor (RS) e Brígida Cirilo Ferreira (AL)

🏁VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Fabio Carille)

Gabriel Brazão; Hayner (Rodrigo Ferreira), Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Tomás Rincón) e Serginho (Otero); Willian (Laquintana), Guilherme e Wendel Silva (Julio Furch).

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia (Erick Melo); De Lucca (Richardson), Lucas Mugni (Lucas Rian) e Lourenço; Erick Pulga, Saulo Mineiro (Barceló) e Aylon (Recalde).