Comissão de Justiça do Corinthians pede afastamento imediato de Augusto Melo

A Comissão de Justiça do Corinthians entrou com um pedido para o afastamento imediato de Augusto Melo da presidência. A solicitação feita nesta terça-feira (6) é baseada em artigos da Lei Geral do Esporte e foi encaminhada para o Conselho Deliberativo do clube alvinegro.

O requerimento questiona a recente apresentação oficial das contas do Corinthians referentes a 2024, primeiro ano da gestão de Augusto Melo. No mês passado, o Conselho Deliberativo reprovou os demonstrativos financeiros do clube após o CORI (Conselho de Orientação) apontar um aumento de R$ 829 milhões no passivo total, que chegou à casa dos R$ 2,4 bilhões

A Comissão de Justiça do Corinthians, presidida por Leonardo Pantaleão, ex-dirigente da gestão de Augusto Melo, se baseou no artigo 23 da Lei Geral do Esporte para pedir o afastamento do presidente do Timão.

A legislação federal prevê a destituição de dirigentes que tiverem uma gestão temerária a frente do clube, sem a necessidade de uma aprovação interna do Conselho Deliberativo.

Augusto Melo, presidente do Corinthians (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Artigo da Lei Geral do Esporte

Art. 23. Os estatutos ou contratos sociais das entidades de administração do desporto, elaborados de conformidade com esta Lei, deverão obrigatoriamente regulamentar, no mínimo:

II - inelegibilidade, por dez anos, de seus dirigentes para desempenho de cargos e funções eletivas ou de livre nomeação de:

a) condenados por crime doloso em sentença definitiva;

b) inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em decisão administrativa definitiva;

c) inadimplentes na prestação de contas da própria entidade;

d) afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em virtude de gestão patrimonial ou financeira irregular ou temerária da entidade;

e) inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas;

f) falidos.

Próximos passos

O CORI aponta que a gestão de Augusto Melo não apresentou documentos necessários para a avaliação das contas do clube. A posição promete se defender na Comissão de Ética, aponta irregularidades da antiga gestão e quer abrir as contas de 2023, para, consequentemente, votar os números do último ano da gestão de Duilio Monteiro Alves.

Romeu Tuma Jr. convocou uma entrevista coletiva para a quarta-feira (7), onde deve anunciar os próximos passos. Em caso de destituição, a decisão ainda teria que ser ratificada por uma Assembleia Geral.