Apesar de estar com apenas 43 anos, Maurício Barbieri tem uma carreira consolidada como treinador de futebol. O técnico, que começou nas categorias de base do Pão de Açúcar (hoje Grêmio Audax, de Osasco) e ganhou projeção ao assumir o time principal do Audax Rio, em 2010, já passou quase metade da vida comandando equipes à beira do gramado. Em duas décadas de carreira, comandou clubes como Flamengo, Vasco e, no trabalho mais recente, Athletico Paranaense. É ele o primeiro entrevistado da série Fala, professor!, projeto original do Lance!

continua após a publicidade

➡️Fique por dentro de tudo o que acontece no futebol brasileiro!

Formado em Ciências do Esporte pela Universidade de São Paulo (USP), Maurício Barbieri fez estágio no Porto de José Mourinho antes de assumir um time pela primeira vez. Ao Lance!, ele ressalta a importância de se ter uma boa base teórica, mas é taxativo: no fim das contas, é o dia a dia da profissão que fala mais alto.

— Vim da academia, mas acho que o mais importante é a questão prática. Aquilo que vou aplicando, aquilo que vou aprendendo, aquilo que vejo que funciona com a minha maneira de trabalhar e aquilo que não funciona.

continua após a publicidade

Maurício Barbieri fala sobre Flamengo, Seleção, Neymar...

Na conversa de cerca de uma hora ao Fala, professor!, Maurício Barbieri comentou sobre momentos marcantes da carreira. Elogiou a postura de jogadores que eram líderes no Flamengo no momento em que ele deixou de ser técnico interino para ser efetivado como treinador principal.

— A recepção foi super positiva. Além de grandes jogadores, o Flamengo tinha seres humanos fantásticos. Juan, Diego Ribas, que são líderes natos, Diego Alves, Rever… Os líderes do elenco ajudaram muito.

continua após a publicidade

O técnico também falou sobre o contexto do futebol brasileiro como um todo. Maurício Barbieri opinou sobre a formação nas categorias de base, a escolha de Carlo Ancelotti para comandar a Seleção Brasileira e o que se pode esperar de Neymar até a Copa do Mundo de 2026. E tudo isso o Lance! mostra a partir desta quarta-feira (6) no Fala, professor!