Dorival Júnior busca igualar feito de Tite em jogo decisivo para o Corinthians

O Corinthians enfrenta o América de Cali nesta terça-feira (6), às 21h30 (de Brasília), pela Sul-Americana. O duelo na Neo Química Arena é decisivo para o futuro do Timão na competição continental e pode marcar o melhor início de um treinador do clube desde a última passagem do Tite.

Dorival Júnior busca a sua terceira vitória consecutiva no comando do Corinthians. Contratado no final de abril, o treinador esteve à frente do Timão nas vitórias por 1 a 0 sobre o Novorizontino, pela Copa do Brasil, e por 4 a 2 contra o Internacional, no Brasileirão.

O último treinador do Corinthians que estreou com três vitórias consecutivas foi Tite, em sua segunda passagem pelo Parque São Jorge, em 2015. Na ocasião, a equipe venceu o Marília (Paulistão), Once Caldas (Libertadores) e Palmeiras (Campeonato Paulista). Desde então, o Timão teve 19 técnicos.

Dorival Júnior venceu os seus dois primeiro jogos no comando do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Decisão na Sul-Americana

O Timão é o terceiro colocado no grupo C da competição continental. Apenas o líder avança para as oitavas de final, enquanto o segundo lugar disputa uma repescagem contra um eliminado da fase de grupos da Libertadores.

O América de Cali está um ponto à frente do Corinthians. As equipes empataram por 1 a 1, na Colômbia, pela segunda rodada. Dorival Júnior terá três desfalques: Gustavo Henrique, que se recupera de uma cirurgia de hérnia, Rodrigo Garro, que segue tratando uma tendinopatia patelar no joelho direito, e Félix Torres, que cumpre suspensão.

O Corinthians deve entrar em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, Carrillo e Igor Coronado (Romero); Memphis e Yuri Alberto