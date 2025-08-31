Três anos após um dos episódios mais caóticos da Série B, Sport e Vasco voltam a se enfrentar na Ilha do Retiro, neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão. O reencontro acontece com cenário semelhante ao de 2022: tensão e pressão da torcida

continua após a publicidade

A última vez que as equipes se enfrentaram no estádio pernambucano foi em 16 de outubro de 2022, em um confronto decisivo pela reta final da Série B, que terminou em empate por 1 a 1 — e em uma confusão generalizada que paralisou o jogo por 56 minutos.

➡️ Entenda por que o Vasco não pagou multa para antecipar retorno de Barros

Relembre a confusão em 2022

Naquela partida, válida pela 35ª rodada, Sport e Vasco lutavam ponto a ponto pelo acesso à Série A. O Leão saiu na frente com gol de Labandeira, mas o Cruz-Maltino empatou aos 48 do segundo tempo, com um pênalti cobrado por Raniel. Na comemoração, o atacante — revelado pelo Santa Cruz, rival do Sport — provocou a torcida rubro-negra, o que desencadeou uma invasão de campo e cenas de violência.

continua após a publicidade

Torcedores quebraram o portão que separava a arquibancada do gramado e iniciaram confrontos com seguranças. O árbitro Raphael Claus decidiu encerrar a partida por falta de segurança.

Torcedores do Sport invadem o gramado após gol do Vasco (Foto: reprodução/Sportv)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Consequências e punições

O Sport acabou punido pelo STJD com a perda de oito mandos de campo (posteriormente reduzidos para seis, com parte convertida em ações sociais) e multa de R$ 180 mil. Inicialmente, o clube também teve o ponto retirado na tabela e a partida foi dada como vitória por 3 a 0 ao Vasco, mas as duas decisões foram revertidas.

continua após a publicidade

Abalado após o episódio, o Leão ainda perdeu para o Londrina na rodada seguinte e acabou fora do G-4. Terminou a Série B de 2022 na sétima colocação, com 57 pontos. O Vasco, com 62, conquistou o acesso como quarto colocado.

➡️ CBF dá parecer sobre lance polêmico no clássico entre Vasco e Botafogo

Retrospecto recente

O histórico recente favorece o Vasco: o Sport venceu apenas um dos últimos dez confrontos diretos entre as equipes — um 2 a 1 na Ilha do Retiro em outubro de 2018. Desde então, foram cinco encontros, com três vitórias vascaínas e dois empates.

Clima de decisão em 2025

Neste novo reencontro, o clima é novamente de pressão. O Sport é o lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 10 pontos em 19 partidas. Já o Vasco tenta se afastar da zona da degola após duas rodadas sem vencer. As equipes entram em campo neste domingo com a missão clara de somar pontos para manter viva a luta contra o rebaixamento.