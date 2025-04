O Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Atlético Bucaramanga-COL, fora de casa, pela fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. A partida começou na quarta-feira e foi encerrada na madrugada desta quinta (24). Fora de casa, a equipe abriu o placar com Deyverson e sofreu o empate nos minutos finais, em tento de Pons.

Com isso, o Tricolor somou seu primeiro ponto no grupo E. O time cearense continua em último lugar, mas segue com chances de classificação para as oitavas da competição internacional.

O líder da chave é o Bucaramanga, que tem cinco pontos. Além de empatar com Fortaleza e Colo-Colo-CHI em casa, o time venceu o Racing-ARG longe de seus domínios. Os argentinos, com quatro pontos, ocupam a vice-colocação na tabela. O Colo-Colo tem dois pontos e é o terceiro colocado.

Em um grupo equilibrado, o Tricolor aguarda uma definição a respeito de sua partida contra o Colo-Colo, pela segunda rodada. O duelo estava empatado em 0 a 0 quando torcedores invadiram o campo. O duelo foi interrompido e, posteriormente, cancelado.

É possível que o Leão receba os três pontos do jogo, mas a situação depende de uma resolução por parte da Conmebol. Caso o cenário de vitória acontecesse, o Fortaleza iria a quatro pontos e teria mais chances de avançar ao mata-mata.

Partida entre Atlético Bucaramanga e Fortaleza, pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Libertadores: Fortaleza estreia em solo colombiano com empate

O Fortaleza realizou a sua primeira partida atuando na Colômbia. Em campo, o atacante Deyverson abriu o placar ao aproveitar o rebote do pênalti que perdeu. No entanto, nos minutos finais, Pons igualou o marcador em outra penalidade.

Restam três partidas para o Leão na fase de grupos, sem levar em conta a futura decisão da Conmebol a respeito do compromisso contra o Colo-Colo. Dois dos três jogos restantes serão em casa, o que pode ser um diferencial para o Tricolor.