O Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Atlético Bucaramanga-COL, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo começou na quarta-feira (23) e se encerrou na madrugada de quinta (horário de Brasília). A equipe cearense saiu na frente com Deyverson, mas viu o rival empatar nos minutos finais, em tento de Pons. O meio-campista Pol Fernández falou sobre o resultado e avaliou a situação do grupo.

— Fizemos uma boa partida em geral, não sofremos. É uma lástima [o empate], porque poderíamos matar o jogo. É um ponto que precisaremos fazer valer em casa. O grupo está totalmente aberto. Ainda não sabemos quem vai passar. Repito: esse ponto temos que fazer valer no Brasil. Fazer as coisas bem - disse o atleta.

— Faltou sermos contundentes na hora das chegadas que tivemos. Depois, não conseguimos aguentar. É uma lástima porque creio que fizemos as coisas bem - finalizou o meio-campista argentino, que foi titular na partida.

Partida entre Atlético Bucaramanga e Fortaleza, pela Copa Libertadores (Foto: Raul Arboleda/AFP)

O Fortaleza ocupa a última posição da chave E, com um ponto. O líder é o Atlético Bucaramanga, que tem cinco. O Racing-ARG soma quatro e o Colo-Colo-CHI tem dois. O Fortaleza ainda aguarda uma definição da Conmebol a respeito da partida cancelada contra os chilenos.

Agenda do Fortaleza

Depois do embate no meio de semana, o Tricolor volta as suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. A equipe visitará o Sport no sábado (26), a partir das 20h30 (de Brasília). A próxima partida pela Libertadores será no dia 6 de maio, contra o Colo-Colo, na Arena Castelão.

